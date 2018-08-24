Помощник президента Андрей Белоусов сегодня встретится с представителями крупного бизнеса

На заседание приглашены фигуранты его списка.

Андрей Белоусов предложил для выполнения нового майского указа Владимира Путина ежегодно изымать по полтриллиона рублей у 14-ти компаний. Накануне помощник президента дал понять, что хочет видеть не руководителей, а именно владельцев. По сведениям РБК, из собственников, указанных в списке, свое участие подтвердили только четверо – Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz). Приедут ли крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов и владелец Новолипецкого металлургического комбината, лидер российского списка «Форбс» Владимир Лисин, которые публично раскритиковали идею Белоусова, неизвестно. Встреча должна начаться в полдень в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей. Ранее глава РСПП Александр Шохин в письме президенту сообщил, что из-за инициативы его помощника российский фондовый рынок может потерять 3 триллиона рублей.

По сведениям РБК, на встрече будут присутствовать также вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.