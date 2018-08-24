Помощник президента Андрей Белоусов сегодня встретится с представителями крупного бизнеса
На заседание приглашены фигуранты его списка.
Андрей Белоусов предложил для выполнения нового майского указа Владимира Путина ежегодно изымать по полтриллиона рублей у 14-ти компаний. Накануне помощник президента дал понять, что хочет видеть не руководителей, а именно владельцев. По сведениям РБК, из собственников, указанных в списке, свое участие подтвердили только четверо – Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz). Приедут ли крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов и владелец Новолипецкого металлургического комбината, лидер российского списка «Форбс» Владимир Лисин, которые публично раскритиковали идею Белоусова, неизвестно. Встреча должна начаться в полдень в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей. Ранее глава РСПП Александр Шохин в письме президенту сообщил, что из-за инициативы его помощника российский фондовый рынок может потерять 3 триллиона рублей.
По сведениям РБК, на встрече будут присутствовать также вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Комментарии3
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danko1 24 августа 2018 | 10:15
А как президент мог принимать майские указы без возможности их финансового обеспечения?
Совсем неадекват в маразм впал.
Поэтому и прежние майские указ не выполнены.
Теперь будут крупный бизнес прессовать, уничтожив практически малый.
А не отдадут деньги, то могут и бизнес отнять. Но в любом случае через повышение цен и инфляцию вместо роста своего "благосостояния" население дальнейшим обнищание получит.
vincentf_64 24 августа 2018 | 10:23
...Хочет видеть...
В нормальном государстве послали бы лесом...
xuato 24 августа 2018 | 10:32
Указал точку сбора для нала.