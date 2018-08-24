Глава российского правительства не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы

Так утверждают в пресс-службе кабинета министров. Там дали понять, что не стоит ожидать появления Дмитрия Медведева на публике и в ближайшие дни.

Что за травма и при занятии каким видом спорта она была получена, не уточняется. Разъяснения пресс-службы правительства последовали после того, как журналисты обратили внимание на отмену мероприятий в рабочем графике Медведева.