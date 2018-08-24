Глава российского правительства не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы
Так утверждают в пресс-службе кабинета министров. Там дали понять, что не стоит ожидать появления Дмитрия Медведева на публике и в ближайшие дни.
Что за травма и при занятии каким видом спорта она была получена, не уточняется. Разъяснения пресс-службы правительства последовали после того, как журналисты обратили внимание на отмену мероприятий в рабочем графике Медведева.
Комментарии43
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vitmiter23 24 августа 2018 | 10:41
бездельник нашел повод для своего дальнейшего безделья
Фёдор Васильев 24 августа 2018 | 10:49
Свежая гипотеза: несостоявшийся пенсионер сумел пробраться поближе и кинуть тапком в премьера, а тому много и не надо было, в итоге перелом носа, гематома и возможно сотрясение мозга
zhrv 24 августа 2018 | 10:56
Гм... Неужели друзья олигархи заморозили летом тот лыжный склон, где уточка еще. Ну не на бадминтоне же он "надорвался"?
shai13 24 августа 2018 | 10:57
Может увольняют? По причине "спортивной травмы не совместимой с должностью"... На каждый мой коммент "host banned". Это что? Надоел что ли?
venq 24 августа 2018 | 11:05
shai13: "host banned", может Вы слишком быстро топикуете? там междутопик пауза должна быть. минут на 5. :)
leonidkluev 24 августа 2018 | 10:57
Опять в запой ушел, видимо сдернет скоро, похоже путин нас ведет куда то совсем в ж*опу.
niknov 24 августа 2018 | 10:59
Наверно уснул на заседании правительства, упал со стула, очнулся - гипс.
kondasha 24 августа 2018 | 10:59
Ну утиное яйцо наступил?
moskalito 24 августа 2018 | 11:04
Наверное в шахматы решил сыграть и получил от перенапряжения травму мозга
julia_dvoriki 24 августа 2018 | 11:09
Странно они там спортом занимаются. То один, то другой что-то себе потянут или сломают. На любительском уровне разве бывают такие травмы?
brezhneput 24 августа 2018 | 11:12
Кто-то ему нос сломал?