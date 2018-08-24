Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение

Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова.

«Всё говорит о том, что это конечно одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией, Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомню, решением Верховного Суда Российской Федерации запрещена в России… Непосредственно же корни лозунга вполне очевидны – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия»

Мария Захарова подчеркнула, что это приветствие было принято бандеровскими сторонниками в апреле 1941 года, и оно производилось в форме поднятой правой руки.