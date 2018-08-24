Z Архив новостей новости
5 70 6 5485
10:04, 24 августа 2018

Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение

Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова.

«Всё говорит о том, что это конечно одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией, Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомню, решением Верховного Суда Российской Федерации запрещена в России… Непосредственно же корни лозунга вполне очевидны – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия»

Мария Захарова подчеркнула, что это приветствие было принято бандеровскими сторонниками в апреле 1941 года, и оно производилось в форме поднятой правой руки.

Комментарии

70

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

democ 24 августа 2018 | 10:42

Из анекдота:
....Вовочка - а таких как Вы, Мария Ивановна, я лечить буду...

master_superanalitik 24 августа 2018 | 10:44


Мы часто были несправедливы к свидомитам. Но были ли свидомиты нравственными людьми? Нет, они не были нравственными людьми. Это были бывшие русские, самозванцы и газокрады. Все свои силы они положили на то, чтобы жить за счет России. Но Россия не хотела, чтобы свидомиты жили за ее счёт. А вынести этого противоречия во взглядах свидомиты не могли, потому что имели вспыльчивый характер. И поэтому Украина как государство умрёт. Всё!

bob19 24 августа 2018 | 10:48

master_superanalitik: master_superanalitik: тебе лечиться надо, недоумок!

opponent70 24 августа 2018 | 11:08

bob19: У него мозги в анале... Это не лечится!

shmuel63 24 августа 2018 | 11:12

master_superanalitik: "И поэтому Украина как государство умрёт. Всё!" -но ты помрешь раньше. В желтом доме, в луже собственной мочи, под крики и хохот других сумасшедших

(комментарий скрыт)

drgonish 24 августа 2018 | 10:58

sharko_2:
["Слава КПСС!" тоже там же]

Что, украинские бандеровцы это кричали, да?

grashupfer 24 августа 2018 | 11:08

drgonish: Нет, это пищал твой паршивый фюрерок, во времена, когда бодренько вступал в эту партию. А ныне он вроде как является главой твоего же государства.
Да и дружки из его банды - все наперечёт, тоже радостно гавкали это заклинание).

sedoi63 24 августа 2018 | 10:47

Во-всем пытаются подражать нашему Всему, который "гребет" к всех правых Европы = от Сильвио Берускони, до Марин Ле Пен и министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 10:51

"Слава Украине - Героям слава" учреждено в 1925 году и никаким образом отношения к нацизму не имеет.
Бандера родился в 1909 году, в это время ему ещё два года предстояло учиться в гимназии.
С августа 1939 года СССР был связан договором "О ДРУЖБЕ и границах" с нацистской Германией, поставлял нацистам сырьё, горючее и материалы.
Бандера с лета 1941 по 1944 год сидел в нацистском концлагере.
Когда он успел наделать всяких преступлений?
Машке лучше станцевать, чем говорить.

remote456 24 августа 2018 | 10:58

ihor_syvoryj: Пощадите мой желудок. Ей-богу, ну не хочу я больше видеть ее танцев!

zhrv 24 августа 2018 | 10:52

Украинской армии надо спрашивать/согласовывать разрешение у Машки?

saulius323 24 августа 2018 | 10:53

так выходит, что в России внутренних проблем не осталось, если решаете проблемы Украины

Nataliya DeVore 24 августа 2018 | 10:54

Ей лечиться надо, и желательно в стационаре, без права посещения родственниками и прочими, чтобы не было обострения.

vladimirbelarus 24 августа 2018 | 11:04

Слава Украине - героям слава!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 134 6 8553 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 137 6 11552 22.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Украине сегодня 27. Дышит или не дышит? Что ждёт Украину? Не знаю, как и не знаю, что ждёт Россию. Вместе нам больше не быть и не надо себя тешить иллюзиями…

5 164 6 14378 07:35
Kукраина, политика, крым, рф, общество, власть, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Мэр и лампочки Но ничего этого нет, никакой альтернативы нет. Поэтому, плитка будет, потому что Собянин решил, что так будет хорошо. И стоянки будут собянинские, ремонт собянинский и реконструкции пятиэтажек будут собянинские….

5 111 6 24198 17.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 78 6 8289 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 183 6 19555 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 180 6 19371 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

От «киндер-сюрприза» до Героя России Как Сергей Кириенко стал главным политическим менеджером страны…

5 43 6 16675 17.08
Kполитика, власть, мнения, общество
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 79 6 9407 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

+ На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» На параде в честь празднования 75-летия Курской битвы перевернулся танк «Т-34» Пострадавших нет…

5 109 6 14182 23.08
8читать ;смотреть
Kкурск, техника, происшествия, видео, события
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6710 20.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 245 6 32743 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Илья Булавинов главный редактор газеты «Ведомости»

Считаю оскорбления и нападки на моих коллег низостью Полагаю, что нападки Алексея Навального являются попыткой втянуть редакцию в его личные и политические разборки с Демьяном Кудрявцевым…

5 59 6 8019 23.08
Kнавальный, сми, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Свободу Сергею Удальцову! Власти долго думали и искали повод, чтобы его задержать. А когда не нашли, — посадили просто так, вообще без повода, за давно прошедшую акцию…

5 71 6 9828 23.08
Kполитика, удальцов, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Кое-что о «немногих деловых СМИ, считающих себя приличными изданиями» И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт. «Они сами всё поняли»...

5 222 6 67817 17.08
Kжурналистика, сми, общество, мнения
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6571 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи

Популярное за неделю

Новости

Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы Ранее стало известно, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях…

5 18 6 29715
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 175 6 133926 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 137 6 11552 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 33 6 517644 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 259 6 129369 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7204038
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3627484

Сегодня в эфире