Мария Захарова: Новое воинское приветствие украинской армии имеет нацистское происхождение
Использование выражения «Слава Украине – героям слава» в таком качестве, — это попытка героизации нацизма, — сказала спикер МИДа России Мария Захарова.
«Всё говорит о том, что это конечно одна из самых вызывающих попыток украинской государственной пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией, Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны. Деятельность УПА, напомню, решением Верховного Суда Российской Федерации запрещена в России… Непосредственно же корни лозунга вполне очевидны – это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия»
Мария Захарова подчеркнула, что это приветствие было принято бандеровскими сторонниками в апреле 1941 года, и оно производилось в форме поднятой правой руки.
Комментарии70
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democ 24 августа 2018 | 10:42
Из анекдота:
....Вовочка - а таких как Вы, Мария Ивановна, я лечить буду...
master_superanalitik 24 августа 2018 | 10:44
Мы часто были несправедливы к свидомитам. Но были ли свидомиты нравственными людьми? Нет, они не были нравственными людьми. Это были бывшие русские, самозванцы и газокрады. Все свои силы они положили на то, чтобы жить за счет России. Но Россия не хотела, чтобы свидомиты жили за ее счёт. А вынести этого противоречия во взглядах свидомиты не могли, потому что имели вспыльчивый характер. И поэтому Украина как государство умрёт. Всё!
bob19 24 августа 2018 | 10:48
master_superanalitik: master_superanalitik: тебе лечиться надо, недоумок!
opponent70 24 августа 2018 | 11:08
bob19: У него мозги в анале... Это не лечится!
shmuel63 24 августа 2018 | 11:12
master_superanalitik: "И поэтому Украина как государство умрёт. Всё!" -но ты помрешь раньше. В желтом доме, в луже собственной мочи, под крики и хохот других сумасшедших
drgonish 24 августа 2018 | 10:58
sharko_2:
["Слава КПСС!" тоже там же]
Что, украинские бандеровцы это кричали, да?
grashupfer 24 августа 2018 | 11:08
drgonish: Нет, это пищал твой паршивый фюрерок, во времена, когда бодренько вступал в эту партию. А ныне он вроде как является главой твоего же государства.
Да и дружки из его банды - все наперечёт, тоже радостно гавкали это заклинание).
sedoi63 24 августа 2018 | 10:47
Во-всем пытаются подражать нашему Всему, который "гребет" к всех правых Европы = от Сильвио Берускони, до Марин Ле Пен и министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 10:51
"Слава Украине - Героям слава" учреждено в 1925 году и никаким образом отношения к нацизму не имеет.
Бандера родился в 1909 году, в это время ему ещё два года предстояло учиться в гимназии.
С августа 1939 года СССР был связан договором "О ДРУЖБЕ и границах" с нацистской Германией, поставлял нацистам сырьё, горючее и материалы.
Бандера с лета 1941 по 1944 год сидел в нацистском концлагере.
Когда он успел наделать всяких преступлений?
Машке лучше станцевать, чем говорить.
remote456 24 августа 2018 | 10:58
ihor_syvoryj: Пощадите мой желудок. Ей-богу, ну не хочу я больше видеть ее танцев!
zhrv 24 августа 2018 | 10:52
Украинской армии надо спрашивать/согласовывать разрешение у Машки?
saulius323 24 августа 2018 | 10:53
так выходит, что в России внутренних проблем не осталось, если решаете проблемы Украины
Nataliya DeVore 24 августа 2018 | 10:54
Ей лечиться надо, и желательно в стационаре, без права посещения родственниками и прочими, чтобы не было обострения.
vladimirbelarus 24 августа 2018 | 11:04
Слава Украине - героям слава!!!