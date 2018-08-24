Новым послом России в Белоруссии стал Михаил Бабич

Бывший полпред президента в Привожском федеральном округе сменил на этом посту Александра Сурикова, который руководил дипмиссией на протяжении 12 лет.

Указ о назначении Бабича послом России в Белоруссии, подписанный Владимиром Путиным, сегодня появился на официальном интернет-портале правовой информации. Также Бабич стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Ранее Минск уже дал агреман на назначение нового дипломата.

Бабич занимал должность полпреда президента в Привожском федеральном округе, а до этого на протяжении восьми лет был депутатом Госдумы. Кроме того, он в течение нескольких месяцев возглавлял правительство Чечни. В 2016 году российская сторона пыталась назначить Бабича послом на Украине, но Киев не дал на это согласия.

По оценкам некоторых аналитиков, его отправка в Минск может говорить о попытке усилить российское влияние в Белоруссии. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации президента, не исключал, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность».

В последнее время отношения Минска и Москвы в очередной раз обострились. На этой неделе президенты двух стран встретились в Сочи, но о повестке переговоров не сообщалось.