Новым послом России в Белоруссии стал Михаил Бабич
Бывший полпред президента в Привожском федеральном округе сменил на этом посту Александра Сурикова, который руководил дипмиссией на протяжении 12 лет.
Указ о назначении Бабича послом России в Белоруссии, подписанный Владимиром Путиным, сегодня появился на официальном интернет-портале правовой информации. Также Бабич стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Ранее Минск уже дал агреман на назначение нового дипломата.
Бабич занимал должность полпреда президента в Привожском федеральном округе, а до этого на протяжении восьми лет был депутатом Госдумы. Кроме того, он в течение нескольких месяцев возглавлял правительство Чечни. В 2016 году российская сторона пыталась назначить Бабича послом на Украине, но Киев не дал на это согласия.
По оценкам некоторых аналитиков, его отправка в Минск может говорить о попытке усилить российское влияние в Белоруссии. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации президента, не исключал, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность».
В последнее время отношения Минска и Москвы в очередной раз обострились. На этой неделе президенты двух стран встретились в Сочи, но о повестке переговоров не сообщалось.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 10:07
Зачем посол, если у нас с Белоруссией единое союзное государство?
noxepy_88 24 августа 2018 | 10:17
mikhail_spb_: Если вы не понимаете, какая вам разница?
vladimirbelarus 24 августа 2018 | 10:24
Да похер, когда народ поднимется, полетит и его голова, никто не спасётся.
good_warrior 24 августа 2018 | 10:26
Послом в Белоруиию надо назначить сильную фигуру
Чтобы наши братья белорусы не устроили майдан у себя сдуру!
zhrv 24 августа 2018 | 10:50
"Посол России в Белоруссии"... Сюр какой-то. Нам 20 лет, и даже больше, рассказывали, что все идет к союзному государству "братский народов", и надо еще "чуть-чуть подождать".
Неужели и здесь у команды великих карликов вышел облом, окончательный и бесповоротный?