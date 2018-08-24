"Запах гари от лесного пожара добрался до центра Берлина"

Сегодня утром поступило множество звонков от обеспокоенных жителей. Власти рекомендовали людям закрыть окна и двери.

Пожар вспыхнул в 50 километрах от города, борьбу с ним ведут около трёхсот пожарных расчётов. Из пригородов эвакуировали около шестисот человек. Огонь быстро распространяется из-за аномально жаркой погоды и ветра. Лес горит на территории, которая сопоставима с площадью трёхсот футбольных полей.