Запах гари от лесного пожара добрался до центра Берлина
Сегодня утром поступило множество звонков от обеспокоенных жителей. Власти рекомендовали людям закрыть окна и двери.
Пожар вспыхнул в 50 километрах от города, борьбу с ним ведут около трёхсот пожарных расчётов. Из пригородов эвакуировали около шестисот человек. Огонь быстро распространяется из-за аномально жаркой погоды и ветра. Лес горит на территории, которая сопоставима с площадью трёхсот футбольных полей.
Комментарии2
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perestarok 24 августа 2018 | 09:41
"Запах гари от лесного пожара добрался до центра Берлина"
Сталин жёг Берлин, теперь Путин жжёт Берлин. Что за хрень?
sergirusso 24 августа 2018 | 09:42
Пора, пора менять и старушку Меркель и её плешивого дружка...