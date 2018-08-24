Европа и НАТО не являются врагами России
Об этом заявила Ангела Меркель во время встречи Тбилисского государственного университета. По её словам, Россия является важной страной в мире, и Германия хочет иметь с ней хорошие отношения. Она также подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток-2» не приведёт к зависимости от России.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 09:35
А кто же является врагами?
Те, которые уже сотню лет прячутся за кремлёвскими стенами?
dmast79 24 августа 2018 | 09:40
mikhail_spb_: Ну это уж точно решать не фрау Меркель. Мы сами разберёмся кто враг, а кто как.
kottigr1 24 августа 2018 | 09:48
dmast79: За всю историю существования России никто не смог истребить больше жителей России, чем их истребили мясники ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.. Теперь эти мясники вешают "лапшу на уши" россиянам про НАТО, которое никогда даже не нападал на Россию.. Нет большего врага для России нежели эти преступные организации..
dmast79 24 августа 2018 | 09:52
kottigr1: Это Германия (член НАТО) - на Россию не нападала? Москву, в 1812-м - кто, турки сожгли, или будущий член НАТО - Франция? Английский солдат ни разу не ступал на русскую землю интервентом?
kottigr1 24 августа 2018 | 09:56
dmast79: В США 4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора, более известная как НАТО. 12 стран во главе с Соединенными Штатами образовали блок, целью которого стала защита от любой агрессии в отношении государств-участников.
Может в твоей новейшей истории от Мединского именно Путин поднял Знамя Победы над Рейхстагом.. ?
socialism 24 августа 2018 | 10:10
kottigr1: Враги у России были всегда, всю нашу историю. Это русофобы. Они всегда есть. Не вся Америка, или Великобритания являются врагами нашей страны, а отдельные гады среди политиков и их избирателей. То же самое и на Украине. Не все там ненавидят Россию.
Но всякая западенская, бандеровская нечисть, безусловно были и будут нашими врагами. Они сами признают это и не стесняются говорить об этом.
eternity88 24 августа 2018 | 09:53
dmast79: ага, много тебя спрашивали из кремля, кого в друзья, а кого во враги им записывать. Вот такие полудурки, которые истинных своих врагов из страха и тупости в кремлёвской хунте разглядеть не в состоянии, худшими врагами России и являются, потому что гробят своим пресмыканием перед путинской бандой не только своё будущее, а ещё и будущее всей России.
dmast79 24 августа 2018 | 09:59
eternity88: Вообще то спрашивали, мы же не укры, которым ставит президентов американский посол.
На выборах я голосовал за Путина, внешнеполитический курс которого я одобряю начиная где-то с 2007 года (Мюнхенская речь), а с 2014-2015 годов я им почти горжусь!
eternity88 24 августа 2018 | 10:43
dmast79: браво, не забудь об этом также гордо в очереди за жратвой карточкам, к которой этот курс страну и ведёт, рассказать своим детям, если они у тебя, конечно, есть или появятся. Надо быть конкретно упоротым идиотом и генетическим холопом, ненавидящим свободный мир, чтобы вот так вот сознательно дать банде бездарей и воров лишить себя и сограждан права на достойную жизнь, позволить себя обворовывать и даже откровенно грабить, как это происходит сегодня с отъёмом пенсий и все новыми и новыми поборами, на иллюзию какого-то там «независимого внешнеполитического курса». Можно подумать, учить твоих детей и лечить твоих родителей от этого «внешнеполитического курса» лучше стали. Но вот жить в разы хуже, чем до «практической реализации» этого «курса», за который ты тут ратуешь, стали бесспорно. За что таким клиническим патриотам отдельное спасибо. Но самое в тебе жалкое то, что вот Путин-то с камарильей своих целей достиг - власть его крепка как никогда раньше, шансов у потенциальных конкурентов даже появиться в «легальном поле» - ноль, что он с самого начала и преследовал, а вот ты кроме роста цен, падения качества жизни и перспективы продолжения движения в этом направлении и дальше не приобрёл ровным счетом ничего. Сыр из пальмового масла тебя уже научили, учись теперь этот свой «внешнеполитический курс» на горбушку намазывать - с отключением от доллара крупнейших российских банков и пальмового масла не будет.
alex_0049 24 августа 2018 | 10:00
...как говорится : " ..станьте лучше и к вам потянутся......"
..хотя россия всегда тянулась к западу и той же германии....., и даже сейчас когда там в головах: санкции....., ..санкции....., и ещё раз разного рода санкции продолжает тянуться со своими ископаемыми ресурсами чтобы хоть чуточку стать лучше .......
..но никто рядом с собой на западе россию видеть не хочет...........
..на ней хотят только наживаться.............
...просто на виду "американская улыбка" ......
..как у глубоководных рыб на виду светящийся фонарик..., ..а за ним острые зубы.........
astet 24 августа 2018 | 09:40
mikhail_spb_: Видать,
до Меркель не донесли слова Путина о том,
что она проживает на исконно русской земле?
perestarok 24 августа 2018 | 09:46
astet: "до Меркель не донесли слова Путина о том,
что она проживает на исконно русской земле?"
Вообще-то Силезия и Пруссия - исконно славянские земли, с которых славян согнали агрессивные готы.
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 09:49
perestarok: Вообще ЦАР это тоже исконно русская земля
eternity88 24 августа 2018 | 09:57
perestarok: только вот Россия к тем славянам никакого отношениями имеет. Ты ещё возьмись за возвращение обезьянам «исконно обезьяньих земель, занятых агрессивными хомосариенсами», исконник недоделанный. На своей земле ничего путного сделать не способны, но позаявлять права на чужое только подавай.
dmast79 24 августа 2018 | 10:10
eternity88: Ещё как имеет, особенно после того как кровь Романовых перемешалась с немецкой. А Романовы, в свою очередь - ветвь от Рюриковичей, первым их которых был, ну, правильно. И вот эти Рюриковичи, в свою очередь, смешали свою кровь с кровью Византийских императоров - Палеологами, ну а те в свою очередь, ведут свою родословную от императоров Рима. Вот как то так. Иван Грозный недаром нарёкался "Царём" - то есть цезарем, и считал себя потомком цезарей совершенно справедливо.
eternity88 24 августа 2018 | 10:51
dmast79: ну ты, мил человек, и дикарь. Да прошли уж времена, когда территориальные претензии имели смысл и выгоду. Двадцать первый век на дворе. Подтереться можешь своими «исконными правами». Ни умишка, ни силёнок у таких вот «возвращателей исконного» не хватит. И Крым, как это тебе странно ни покажется, стал материальным примером этого - цена за «возвращение Крыма» окажется неподъёмной для кремлёвского режима, как неподъёмной в конечном счёте оказалась цена сделать «исконно своими» соседей для ссср.
perestarok 24 августа 2018 | 10:14
eternity88: "только вот Россия к тем славянам никакого отношениями имеет. "
Россия имеет отношение ко всем славянам. И к северным тоже. Вытесненные из Пруссии осели на русских северах.
accyapa 24 августа 2018 | 09:54
mikhail_spb_: Враги те кто прячется за Кремлевскими стенами"
Гитлер тоже так говорил, но при этом добавлял, что считает Русских недочеловеками. А такие как Миша из Питера слышали только первую фразу и бежали к Гитлеру служить.
avp235 24 августа 2018 | 10:11
mikhail_spb_:
Это Вовочка считает врагами родителей, которые поставили его в угол за плохое поведение.
socialism 24 августа 2018 | 10:12
mikhail_spb_: "А кто же является врагами?"
Иноземные русофобы и местная пятая колонна. Такие как ты, их прихвостни.
master_superanalitik 24 августа 2018 | 10:15
mikhail_spb_:
Русский народ - это народ-победитель, а потому все остальные страны горько плачут и рыдают, что не смогли построить у себя Империю. Я лично видел как плакали шведы у памятника Петру Первому, ибо после Полтавы шведы перестали быть Империей. Я видел как плакали французы и поляки у стен Московского Кремля, ибо и те и другие были в нем. Я видел как плакали немецкие туристы в Волгограде-Сталинграде. Я видел как плакали евреи возле стены Плача, так как до Сирии они летали где хотели, а теперь только с разрешения русских. Россия была есть и будет Империей. У нас для этого есть всё, в том числе и самое современное оружие. Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, педики, проститутки, продажные журналисты, атеисты, сектанты, либерторианцы, русофобы и прочая шваль. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии НАТО мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути.
А страны Дикого Запада пусть изобретают велосипед, энергосберегающий холодильник и телевизор. Россия была есть и будет Третьим Римом, а четвертому в Вашингтоне не бывать!
eternity88 24 августа 2018 | 11:00
master_superanalitik: хорохориться таким вот жалким образом можно бесконечно, но только ни на кого это желаемого впечатления не произведёт. Вован Питерский тоже усердно хорохорился в Мюнхене в 2007-м, но поняли его совсем не так, как он рассчитывал, и потеряла в результате Россия больше, чем приобрела - надвигающаяся беспросветная бедность, технологическая отсталость, изоляция. СССР по этим причинам и рухнул - на на что и нечем расползавшийся тришкин кафтан режима латать оказалось, нечем станет в скором времени и путину...
eternity88 24 августа 2018 | 11:06
master_superanalitik: и с сегодняшним уровнем компетенций у главарей режима «наш джихад-автомобиль» скорее всего рванет при попытке его завести там же «на запасном пути». «Ядерная торпеда» уже утонула, «гиперзвуковая ракета» тоже оказалась, судя по тому, как начали гонять «шпионов» по «секретным НИИ», гиперпшиком, денег на современные танковые поделки уралвагонзавода правительство на закупки для армии из нереальных цен не даёт. Так что остаётся вам, дурачкам, грозить Западу только бомбометаниями по Воронежу.
glotov 24 августа 2018 | 09:39
Нато даже для Германии враг. Посмотрим, как оно будет Меркель об коьено ломать.
pravdatut 24 августа 2018 | 09:43
Фрау Меркель пора на покой!
perestarok 24 августа 2018 | 09:43
"Европа и НАТО не являются врагами России
Об этом заявила Ангела Меркель во время встречи Тбилисского государственного университета…"
Именно поэтому НАТО обложила Россию базами со всех сторон.
eternity88 24 августа 2018 | 10:15
perestarok: вот так вы ездите по жизни - телегу поперед лошади пристегнув. Это Путин сначала своими хоть и агрессивными, но весьма недалекими речами и делами продемонстрировал миру, насколько «миролюбивый» курс держит, а базы НАТО и воинские контингенты для защиты новых стран-участниц уже потом появились, после оккупации части Грузии, вероломной аннексии Крыма, устроенной кремлём войны в Донбассе. Танки, авиация и наземная техника НАТО в прибалтийских странах и Польше после этих кремлевских «войнушек» появились, а не до. У России из 60, по-моему, тысяч км границы, на милитаристский Китай приходится больше 4 тысяч км, на ВСЕ страны НАТО что-то около тысячи. Китай лепит новые вооружения, вплоть до космических, как горячие пирожки, не стесняется демонстрировать соседям военную силу в вопросах спорных территорий и т.д. Однако, что-то в ту сторону ни единого тявкания из патриотической псарни не слышно. Зато сколько воя и лая про угрозу с Запада, который на самом-то деле слишком дорожит человеческой жизнью, чтобы нападать на страну нищих с ядерной бомбой в кармане дырявых штанов, из которых она скорее сама по недосмотру вывалится, чем появится реальная военная угроза России со стороны Запада.
accyapa 24 августа 2018 | 10:54
eternity88: , "а базы НАТО и воинские контингенты для защиты новых стран-участниц уже потом появились, после оккупации части Грузии"
Кому Вы это втираете?
Помним помним, как нам на полном серьёзе рассказывали Пиндосы в 2005 про ракеты в Польше направленные против Ирана!!! Правда Поляки Пиндосам ломали всю игру и откровенно говорили о том, что Ракеты в Польше против России.
Помним как в начале 2008 года на Бухарестском саммите НАТО Буш дал согласие на приём в НАТО Грузии и Украины. Зачем ставить ракеты в Польше против Ирана, когда проще их поставить под Белгородом.
И вот только после этого случилось разукрупнение Грузии 08.08.08. Это дало эффект и сейчас Грузия намного дальше от НАТО и баз Пиндосов, чем десять лет назад.
accyapa 24 августа 2018 | 09:47
Россия не является врагом НАТО"
Пока у России есть возможность превратить НАТО в радиоактивную пустыню, об'являть её врагом западло.
Не будет такой возможности, завтра СNN cообщит о том, что в Сибири забижают к примеру Мусульман , и без всякой резолюции ООН бомбанут Москву; по той же схеме, что и Белгород в 1999 году.
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 09:55
accyapa: А что, Белгород уже бомбили? а белгородцы знают об этом?
perestarok 24 августа 2018 | 09:59
opiatnovyi63: "А что, Белгород уже бомбили? а белгородцы знают об этом?"
Да, бестолковик. А ты в это время соску сосал, а может ещё что-то.