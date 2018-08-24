"Европа и НАТО не являются врагами России

Об этом заявила Ангела Меркель во время встречи Тбилисского государственного университета. По её словам, Россия является важной страной в мире, и Германия хочет иметь с ней хорошие отношения. Она также подчеркнула, что строительство газопровода «Северный поток-2» не приведёт к зависимости от России.