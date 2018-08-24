На Украине сегодня отмечают День независимости
В Киеве в 27-ю годовщину состоится военный парад.
В этом году в смотре примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе женский батальон, и 250 единиц военной техники. 24 парадных расчета представят подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, погранслужбы, СБУ и других формирований. По Крещатику и Майдану также пройдут 18 иностранных подразделений, в том числе стран-членов НАТО. Власти анонсировали премьерный показ новейших образцов артиллерийской и ракетной техники украинского производства. В их числе оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха» и автоматизированная система «Верба». Как ожидается, впервые будет публично представлен новый транспортный самолет Ан-178. Кроме того, по центру столицы должен проехать модернизированный танк «Ятаган», который, по словам украинских депутатов, превосходит российскую «Армату». Правда, в ходе генеральной репетиции с ним произошел инцидент. Он заглох прямо посреди улицы. Из машины пошел дым. Эвакуировать танк пришлось с помощью тягача.
Государственный праздник День независимости был установлен в честь принятия в 1991 году Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие и считают датой образования украинского государства в современном виде.
Комментарии50
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opiatnovyi63 24 августа 2018 | 09:35
А наши госпропагандоны яростно утверждают , что Украина сегодня -завтра развалится и исчезнет рав и насегда с политической карты мира!
kottigr1 24 августа 2018 | 09:43
opiatnovyi63: Брешут.. Все в РФ знают, что хохлы уже четыре года как все без российского газа вусмерть замерзли.. Так по телевизору Соловьёв сказал, а он врать не будет..
prorab1 24 августа 2018 | 09:47
kottigr1: Интересно , куда сейчас въедут ? Или опять что нибудь задымится у хохлотехники?
ostapbey 24 августа 2018 | 10:07
prorab1: в витрину и вьедет..Где МЕДВЕДЕВ выставлен куклой.
(РS. Надысь БУК вьехал в витрину с МАТРЕШКОЙ, где изображалось чучело в ботоксе)
Даже..
Мат
parasuk_ 24 августа 2018 | 10:15
kottigr1: Пока у свидомого хохла есть кизяк, он не замерзнет и не проголодается ;)
ostapbey 24 августа 2018 | 10:27
parasuk_: тем более кроме кизяка в мыслительном аппарате есть у тебя и скрепа.
В виде гимностерки.
Для оптирания кизяка после русского обеда..
Даже..
dmast79 24 августа 2018 | 09:48
opiatnovyi63: То же самое и про Россию не-наши пропогадоны говорят вот уже сколько лет ))
kottigr1 24 августа 2018 | 09:50
dmast79: Разве не Россия буквально недавно "похудела" с 1/6 до 1/9 части суши.. ?
skull__ 24 августа 2018 | 09:57
kottigr1: Вообщето СССР.
Ну что, хохлотролли, будут сегодня слюни про бряцание оружием и " лучше бы пенсионерам дееьги раздали"?)
dmast79 24 августа 2018 | 10:02
skull__: Там 90% такого "оружия", что если куда и "раздавать" - то только в пункты приёма металлолома.
ostapbey 24 августа 2018 | 10:10
skull__: мечтаешь открысятить и русским пенсам от Украины??
Так твоим пенсионерам дает Медведев подержаться..
Уже девятый день он доится русским пенсионерами..Вне службы даже.
kottigr1 24 августа 2018 | 10:28
skull__: Вообщето СССР
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СССР - это не Россия ?
Хотя согласен..
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было.. И Крыма в составе этого новообразования никогда не было и не будет.
skull__ 24 августа 2018 | 10:34
kottigr1: Ну Крым то по факту российский. Как бы вы тут слюнями не брызгали.
dmast79 24 августа 2018 | 10:04
kottigr1: Территория именно России (прежней РСФСР) - наоборот, даже выросла. На целый Крым. ))
kottigr1 24 августа 2018 | 10:26
dmast79: Ага и "похудела" на пол Сибири.. Путин подарил там Китаю территории размером в несколько Крымов..
dmast79 24 августа 2018 | 10:28
kottigr1: Вот бы кто мозги подарил тем, кто верят в эту ерунду.
kottigr1 24 августа 2018 | 10:45
dmast79: Вам мозги действительно без надобности.. Учите китайский и собирайте бесплатный валежник в лесах, пока Вам это Ваш Хозяин разрешает..
dmast79 24 августа 2018 | 10:56
kottigr1: Гадоперидол для вашего брата пока тоже бесплатный, для тех кому китайцы в зарослях валежника мерещатся. ))
kottigr1 24 августа 2018 | 11:03
dmast79: За последние 25 лет Россия отдала Китаю столько земли, сколько тот не мог забрать в течение полутора предыдущих веков.
"Министерство природных ресурсов России подписало с департаментом земельных ресурсов Государственного Совета Китая договор о передаче в аренду Пекину 3,5 млрд гектар земли.
Договор о передаче территории был размещен на официальном портале публикации правовых актов, однако позже был оттуда убран с формулировкой «в связи с техническими работами» (все остальные документы на сайте остались доступны).
Согласно тексту документа, в общей сложности Китай получает контроль над 3 522 028 000 га российской земли, включая некоторые охраняемые зоны. "
И это лишь один договор из множества...
viteck 24 августа 2018 | 10:17
kottigr1: Россия была 1/6 частью суши? Далааадно...☺
vismar 24 августа 2018 | 10:34
opiatnovyi63: Сомали же не разваливается. На географической карте вполне конкретно очерченная территория. А что на этой территории происходит - личное дело сомалийцев, главное, что у них нет прокремлевской диктатуры и полная свобода личности, самореализации и ведения бизнеса. Украина стремительно движется в сторону Сомали, назло недругам, которые говорят о развале государства.
pravdatut 24 августа 2018 | 09:40
УП: Президент США Дональд Трамп отправил поздравление по случаю Дня независимости Украины в адрес президента Петра Порошенко.
«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа», — говорится в послании Трампа.
«Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и вооруженными силами, которые являются мощными как никогда раньше», — заявил глава Белого дома.
«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ», — подчеркнул президент США.
«Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста», — также говорится в послании.
kottigr1 24 августа 2018 | 09:52
dmast79: Сказки распятого в Славянске мальчонки в трусиках пересказываете ? А что насчет Донбасса говорит изнасилованная в Германии ротой арабов девочка Лиза ?
sg98 24 августа 2018 | 10:00
kottigr1:
А что рассказать? Про уничтоженную Российскую танковую колонну в 150 едениц за ночь или про ЧО в аэропорту Донецка? На Ценсрани таких сказок как говна на Мандане..
ematveev 24 августа 2018 | 10:11
kottigr1:
===
"Для получения транша от ЕС Украина должна отменить мораторий на экспорт леса-кругляка" (с) Европарламент
==
"Государственный департамент США призывает Украину выполнить условия Международного валютного фонда (МВФ): повысить цены на газ для граждан"
===
Кто там еще не давал указаний независимой Украине?
Только ленивый.
kottigr1 24 августа 2018 | 10:21
ematveev: Ты путаешь рекомендации с указаниями...
А вот Путину для того что бы продавать твою Родину никаких указаний даже не надо..
Всю Сибирь Китаю продал вместе с лесом и со своими холопами..
ostapbey 24 августа 2018 | 10:37
kottigr1: роту арабов?
Да роту арабов русская девочка как семечки через губу пересчелкает.
Русская девочка может и кона удовлетворитт по имераторски!!!!
На скаку даже..
edyunia 24 августа 2018 | 09:57
dmast79: \\Как там под Желобком дела?\\
Ты сам из Желобка или из-под Желобка?
ihor_syvoryj 24 августа 2018 | 10:06
edyunia: Он сам желобок.
Между ягодицами.
ostapbey 24 августа 2018 | 10:17
ihor_syvoryj: так и ты при сем участвовал своим шуршавым языком при вылизывании?? После чайника SG 98в очереди даже
А то
homa_brutt 24 августа 2018 | 09:56
pravdatut: /Правительство США будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов,../
Ну, так кто бы сомневался! Без Госдепа войны света понятия не имеют в каком направлении направить свои диструктивные усилия. Надо периодически,вместе с печенюжками,раздавать направляющие пендели...
vismar 24 августа 2018 | 10:51
pravdatut: Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной (с)
Согласно данным МВФ за 2017 год: ВВП на душу населения США - 59501 $ (10 место в мире), ВВП на душу населения на Украине - 8713 $ (114 место в мире). То есть это дружба метрополии и колонии, конкистадоров и туземцев. США никогда не откажутся от колонии, управляемой авторитарными племенными вождями олигархами, жители которой добровольно падают на колени перед заокеанскими хозяевами и буквально просят их эксплуатировать себя в самых разнообразных формах.
sg98 24 августа 2018 | 09:52
Праздник независимости от мозгов кастрюли празднуют... Да нехай куражатся. Уже четверть населания за время незалежности куда то сгинула. Сейчас быстрее дело идет. Верной дорогой идете товарищи!
ЗЫ Чо там седня, будет землятрясение в Москве. Какой то селюк из сРады обещал что их парад его вызовет. Дебил редкостные, бля, сорри за отсебятину в цитате Классика )
ostapbey 24 августа 2018 | 10:19
sg98: так плодов твоей кастрации в кастрюльке кастрюли и не заметили.
Та кастрат уже не первый год в чайник. По помидоры даже..
ppvngavr 24 августа 2018 | 10:00
Дорогие друзья и враги! Всех от всей души поздравляю с Днем Независимости Украину, и желаю ей счастья и успеха в построении не зависящей от Мордора страны.
В связи с этим надо отдать должное Путину, который своей политикой в отношении Украины, в том числе по Крыму и Донбассу, радикальным образом поспособствовал этому. Исторически Украина, как и Белоруссия, столетиями была Литвой и не поэтому могла не впитать в себя живительные соки Западной Цивилизации. Теперь у нее должны вырасти крылья, для того, чтобы при активной поддержке западных стран, преодолеть проблемы и трудности, в значительной степени порожденные политикой Кремля. С Богом.
sg98 24 августа 2018 | 10:07
ppvngavr:
Исторически столетиями Окраина была колонией Польши и польские паны жарили на кострах самое строптивое украинское быдло, пока Россия не набрала достаточно силы, чтобы защитить приползших на коленях хохлов. Как оказалось зря. Прибабвив к тем 4 своим областям еще 30, зажравшиеся хохлы начали называть это оккупацией..
ostapbey 24 августа 2018 | 10:22
sg98: это тебе написала в чайник солдатская девка Екатерина "императрица"??
Ты какой в ряду картины Репина бурлаком лямку тянешь??
На Волге.
Письмы ты писать не обучен. Как полковой писарь Хмельницкий развел москальского писара на совместную "гоп скок" ходку?
А ты покажи ту маляву! Посмеемся вместе..
dmast79 24 августа 2018 | 10:24
ppvngavr: Да уж, не думал я что есть настолько глупые люди...
Когда украина "была литвой" - "западная цивилизация" источала такие живительные соки (чуму, холеру, оспу, постоянные войны, голод, костры инквизиции и широкополые шляпы, что бы дерьмо выливаемое с верхних этажей проще не попадало на одежду). Мой юный глупый друг! Окажись ты в Европе того времени - моментов "впитаешь соки" и все бредни из головы выветришь.!
homa_brutt 24 августа 2018 | 10:31
ppvngavr: /Исторически Украина, как и Белоруссия, столетиями была Литвой .../
Да не было тогда никакой Украины! Просто (не вдавясь в подробности) территория Речи Посполитой,на которой ляхи запрещали украинцам ходить по тротуарам во Львове и ездить трамваем вплоть до 1939 года...
homa_brutt 24 августа 2018 | 10:37
ppvngavr: /впитать в себя живительные соки Западной Цивилизации.../
"І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві..."
Ага. Это тоже состряпали на РосТВ,однозначно!
azt 24 августа 2018 | 10:03
// Он заглох прямо посреди улицы. Из машины пошел дым. Эвакуировать танк пришлось с помощью тягача. //
В этом он определенно гораздо лучше Арматы ))
ostapbey 24 августа 2018 | 10:32
azt: да и мишень из витрины вытащили в тягач.
В виде ботоксной матрешки на каблуках которая была за стеклом витрины..
На учебном поле будут ту матрешку давить как санкционный продукт.
Даже.
Даже
magna_tab 24 августа 2018 | 10:05
С праздником, украинцы! Удачи Украине в продвижении к Евросоюзу и НАТО!
i_c_e 24 августа 2018 | 10:08
А нашим так и не удалось государственный праздник «День России» народу привить. Так и непонятно, толи он, толи «День Победы над поляками», толи «9 мая» главный. Ещё и «День», прости Господи, «конституции» где-то болтается.
perestarok 24 августа 2018 | 10:24
"А нашим так и не удалось государственный праздник «День России» народу привить."
Почему, у России есть день независимости от бывших "союзных" республик. Мы стали жить гораздо лучше, поскольку не надо стало кормить всех этих нахлебников.
i_c_e 24 августа 2018 | 10:31
perestarok: Так это который из перечисленных?
perestarok 24 августа 2018 | 10:17
"На Украине сегодня отмечают День независимости"
...от мозгов.
ostapbey 24 августа 2018 | 10:35
perestarok: от мозгов??
Какую цену имеют твои мозги с лишней хромосомой??
Да и руки у тебя растут прямо из мыслительного аппарата..
Благо что избавились от твоих таких "мозгов"с блинами на лопате.
Даже.
contsignal 24 августа 2018 | 10:43
Мозги здесь не причем. Те кто решал делал это с расчетом. Народ не спрашивали.
И к тому же разве не РФ задала почин своим 12 июня?
vismar 24 августа 2018 | 10:59
Самая бедная страна Европы отмечает свою декоративную независимость (при фактически полной финансовой и политической зависимости от других государств) военным парадом. Действительно, зачем тратить деньги на жителей страны, если они всем довольны, хотя и живут беднее всех других европейских народов и бьют разнообразные рекорды по вымиранию и эмиграции (эдакая антиутопия, в которой у людей лучше всего получается собирать чемоданы, петь гимн и умирать от нищеты)?