"На Украине сегодня отмечают День независимости"

В Киеве в 27-ю годовщину состоится военный парад.

В этом году в смотре примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе женский батальон, и 250 единиц военной техники. 24 парадных расчета представят подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, погранслужбы, СБУ и других формирований. По Крещатику и Майдану также пройдут 18 иностранных подразделений, в том числе стран-членов НАТО. Власти анонсировали премьерный показ новейших образцов артиллерийской и ракетной техники украинского производства. В их числе оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха» и автоматизированная система «Верба». Как ожидается, впервые будет публично представлен новый транспортный самолет Ан-178. Кроме того, по центру столицы должен проехать модернизированный танк «Ятаган», который, по словам украинских депутатов, превосходит российскую «Армату». Правда, в ходе генеральной репетиции с ним произошел инцидент. Он заглох прямо посреди улицы. Из машины пошел дым. Эвакуировать танк пришлось с помощью тягача.

Государственный праздник День независимости был установлен в честь принятия в 1991 году Верховным советом УССР «Акта провозглашения независимости Украины». Это событие и считают датой образования украинского государства в современном виде.