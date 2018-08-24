Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Бабич также будет спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. До этого он был полпредом президента в Приволжском Федеральном округе.
Ранее послом России в Белоруссии был Александр Суриков. Он занимал этот пост с 2006 года.
Комментарии3
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semia 24 августа 2018 | 09:40
После инсульта Батька вдруг осознал,что если помрет,то сыновей посадят-перебьют его лучшие друзья. Теперь на всякий случай хочет как то подстраховаться,чтоб власть передать по наследству.
vezdehod 24 августа 2018 | 09:43
Батька Лукашенко ПЕРЕВОСПИТАЕТ любого посла из России и тот будет служить у него на побегушках.
goshan31 24 августа 2018 | 09:55
Предсказуемо. Белорусии приготовится вслед за Украиной...