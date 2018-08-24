Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Бабич также будет спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. До этого он был полпредом президента в Приволжском Федеральном округе.

Ранее послом России в Белоруссии был Александр Суриков. Он занимал этот пост с 2006 года.