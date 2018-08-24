В Петербурге до 30 сентября представлена галерея скульптурных изображений Героев России

В Петербурге в Петропавловской крепости в рамках проекта «Аллея российской славы» до 30 сентября представлена галерея скульптурных изображений Героев России, государственных и военных общественных деятелей.

Всероссийский патриотический проект «Аллея российской славы» создан в 2008 году.