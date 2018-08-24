Легойда: Организаторы форума в Новосибирске, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе, переусердствовали
Организаторы форума в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе здания, переусердствовали. Так считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Владимир Легойда. Он сказал Интерфаксу «пошли дурака молиться, он и лоб расшибёт». Легойда отметил, что в таком случае нужно накрывать статуи в музеях.
Кстати, один из членов делегации, посетившей мероприятие в Новосибирском вузе, настоятель Покровского храма Александр Матрук поддержал решение завесить статуи. Он заявил, что «ничего не должно смущать человека».
Комментарии9
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 09:09
Видимо, боялись, что у попов начнётся эрекция и это будет заметно через рясы?
rogerrabbit 24 августа 2018 | 09:16
mikhail_spb_: боялись, что у попов начнётся эрекция и это будет заметно через рясы
да нет
просто боялись оскорбить чувства
они же такие обидчивые
под суд никому не хочется
тут лучше перебдеть, чем недобдеть
platonnekafrin 24 августа 2018 | 09:10
Третий раскол среди наших попов намечается. Статуелюбы против статуефобов, похоже, пошли.
ivar1964 24 августа 2018 | 09:15
А в Апостольском (Ватиканском) дворце полно скульптур! Там и Аполлон, и Гермес, и Лаокоон, и Персей, и Купидон, и Ариадна ... И никто не смущается! Бессовестные эти католики! Никакой духовности!
sasass 24 августа 2018 | 09:16
Боятся , что попы могут в раж войти и друг друга изнасиловать...
ansata 24 августа 2018 | 09:23
Он заявил, что «ничего не должно смущать человека»
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А человека ничего смутить не может, если он сам того не возжелает.
ulagai 24 августа 2018 | 09:27
Попы!Верните отца Чаплина,он гораздо смешнее легойды!
compare 24 августа 2018 | 09:28
зачем же тогда жить,если что-то может "смущать"? там,"за облаками",ничто не смутит.ю..так что,всем "туда"?
danmestari 24 августа 2018 | 09:29
Все правильно. В рашке испокон века лучше перелизать, чем недолизать.