Центральный банк отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка из Читы
Утверждается, что данное кредитное учреждение проводило слишком рискованную финансовую политику. Из-за этого образовался значительный объём активов низкого качества.
Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов.
Комментарии1
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plidurok Андрей Филимонов 24 августа 2018 | 09:12
Центрально-Европейский ... в Чите. Сразу подозрительно.