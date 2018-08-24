Названа новая дата возможного вступления в силу новых санкций против России
Ожидается, что это произойдет 27 августа.
Введения санкций ждали в среду, но ничего не произошло. А минувшей ночью в Госдепартаменте США сообщили российским информагентствам, что санкции вступят в силу 27 августа после официального опубликования. В Вашингтоне подчеркивают, что новые меры связаны с отравлением в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, виновной в этом считают Россию. Новые санкции разбиты на два пакета. В первом – запреты на поставки продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности, а также электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли.
Второй пакет может вступить в силу через три месяца и предусматривает понижение дипотношений и торговое эмбарго. При этом в Сенате находится еще более жесткий законопроект с санкциями против российского госдолга и госбанков, один анонс которого ранее вызвал падение курса рубля на 8%. Накануне курс доллара доходил до 69 рублей, но причиной этого были закупки валюты Центробанком. ЦБ пообещал прекратить их до сентября, и курс рубля пошел вверх.
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что правительство окажет максимальную поддержку компаниям, которые могут пострадать из-за новых санкций.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 09:07
"Введения санкций ждали в среду"
Прямо долгожданное событие - введение полезных для росэкономики санкций.
Без них не будет экономического роста и увеличения благосостояния народонаселения?
patrikk_1 24 августа 2018 | 09:14
Названа новая дата возможного вступления в силу новых санкций против России...
Чем больше необоснованных санкций, тем неадекватней выглядит руководство США.
johnbmw Евгений Большаков 24 августа 2018 | 09:17
патрик, вы ОПЯТЬ ВСЁ перепутали :-(((
Чем больше необоснованных санкций, тем ЛУЧШЕ Российской экономике!!!! Учите темник под редакцией медведа ....
johnbmw Евгений Большаков 24 августа 2018 | 09:09
mikhail_spb_: угу ... типа: пиндосы решили ОТЛОЖИТЬ подъём Российской экономики на 5 дней! ... дабы лучше к такому эффекту подготовится ... ;-))))
woodworld 24 августа 2018 | 09:30
Жди очередного резкого скачка уровня и продолжительности жизни