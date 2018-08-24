Названа новая дата возможного вступления в силу новых санкций против России...

Ожидается, что это произойдет 27 августа.

Введения санкций ждали в среду, но ничего не произошло. А минувшей ночью в Госдепартаменте США сообщили российским информагентствам, что санкции вступят в силу 27 августа после официального опубликования. В Вашингтоне подчеркивают, что новые меры связаны с отравлением в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, виновной в этом считают Россию. Новые санкции разбиты на два пакета. В первом – запреты на поставки продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности, а также электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли.

Второй пакет может вступить в силу через три месяца и предусматривает понижение дипотношений и торговое эмбарго. При этом в Сенате находится еще более жесткий законопроект с санкциями против российского госдолга и госбанков, один анонс которого ранее вызвал падение курса рубля на 8%. Накануне курс доллара доходил до 69 рублей, но причиной этого были закупки валюты Центробанком. ЦБ пообещал прекратить их до сентября, и курс рубля пошел вверх.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что правительство окажет максимальную поддержку компаниям, которые могут пострадать из-за новых санкций.