Владимир Путин сменил посла в Белоруссии
Им стал Михаил Бабич, который до этого был полпредом президента в Приволжском Федеральном округе. Бабич также будет теперь представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с соседней страной. Ему 49 лет.
Разговоры о смене посла в Белоруссии велись на протяжении последних месяцев. Назывались разные кандидатуры, в том числе, Александра Ткачева и Владислава Суркова. На днях на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи приезжал Александр Лукашенко. Он говорил о взаимоотношениях двух стран.
Думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру Михаила Бабича на должность посла России в Белоруссии в конце июля. Ранее нашу дипмиссию в Минске возглавлял Александр Суриков. Он занимал этот пост с 2006 года.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansata 24 августа 2018 | 09:20
Куда Митьку дели, сатрапы? Давненько он в граните ничего не отливал.