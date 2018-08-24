Индия, Китай и Турция могут быть претендентами на расчёты в национальной валюте по оборонным сделкам
Об этом сообщил Интерфаксу глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он напомнил, что с этими странами у России большой товарооборот.
Комментарии7
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compare 24 августа 2018 | 08:52
да...с попаданием в "последнюю тройку" и радости-то,суррогатные....
edyunia 24 августа 2018 | 08:53
\\Индия, Китай и Турция могут быть претендентами\\
Могут быть, а могут и не быть, - главное чтобы расчёты в национальной валюте производились по курсу пиндосской валюты.
rogerrabbit 24 августа 2018 | 09:20
edyunia: чтобы расчёты в национальной валюте производились по курсу пиндосской валюты
так и будет на самом деле
никому не хочется угорать на курсах слабых валют
тем более, чужих
avp235 24 августа 2018 | 09:31
edyunia:
Как можно заключать сделки в нестабильной валюте? Здесь открывается широкое поле деятельности для жуликов. Представьте себе, сегодня заключили миллиардную сделку в рублях, а завтра Центробанк опустит или надует рубль (со своей выгодой. конечно). Твердые валюты для того и нужны, чтобы был стабильный референс.
sasass 24 августа 2018 | 09:05
Китай внедряется везде обходя Россию кругом...
ansata 24 августа 2018 | 09:25
)) А оно им надо?
platonnekafrin 24 августа 2018 | 09:31
Наша национальная валюта в оборонных сделках это безвозвратный кредит, то есть, даром.
А к этому "дарому" сколько нулей не пиши, все равно даром. Даром этот даже для сортира бесполезен, только для статистики годится.