Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Бабич также будет спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. До этого он был полпредом президента в Приволжском Федеральном округе.
Ранее послом России в Белоруссии был Александр Суриков. Он занимал этот пост с 2006 года.
Комментарии3
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gregor 24 августа 2018 | 08:57
Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии
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Ползучая аннексия началась , такое впечатление создаётся, ...... почему -то .
putin_itogy 24 августа 2018 | 09:06
А кто этот Бабич..?
Бывший младший офицер интендант из Рязани,
мелко проворовавшийся ещё в бытность капитаном в хозяйственно эксплуатационной части десантного полка.
sasass 24 августа 2018 | 09:07
Лукич согнет в дугу Бабича...