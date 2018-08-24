В Вильнюсе сегодня открывается сквер имени Бориса Немцова
Решение о переименовании было принят городским Советом в мае этого года. «Это большая честь для России», — считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Именем Бориса Немцова названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.
Комментарии7
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glotov 24 августа 2018 | 08:37
Осквернили сквер скверным именем.
ivar1964 24 августа 2018 | 08:45
glotov: Бывают случаи похуже. Например, "Проспект Путина".
ykpon_cyka 24 августа 2018 | 08:39
Почему проебалты такие вредные были !? Это потому что у них скверика немцовского не было ! Вот сейчас у них абсолютно все по другому будет ,каак заживут !)
ykpon_cyka 24 августа 2018 | 08:43
Почему проебалты такие вредные были !? Это потому что у них скверика немцовского не было ! Вот сейчас у них абсолютно все по другому будет ,каак заживут !)
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 08:50
Портянки с копыт воровской власти виолончелизатора Вовы против. Их аж коробит от этого. Но такова судьба любой тряпки.
staglla 24 августа 2018 | 09:07
Как бы и пофиг бы было, кабы не прослеживался бы мотив, сшитый воооот такенными белыми нитями: если что-то может быть в пику России - это непременно надо сделать.
Вощем то этим прибалтам похрен на Немцовых и прочих, но раз видят что это какую-то неоднозначную реакцию может вызвать в России - значит дело того стоит.
Смешно.
lion64__2 24 августа 2018 | 09:08
"Страна", где президентом бывшая валютная простите,утка и по совместительству агент КГБ вполне достойна иметь у себя "немцово-дурицкий сортир" как место сборища либерастов и демшизы.