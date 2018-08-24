Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» получили новые доказательства пыток осуждённых в Ярославле

Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» получили новые доказательства систематически пыток осуждённых в исправительной колонии № 1 в Ярославле. В различные СМИ переданы видеозаписи издевательств над заключёнными. На одной из записей видно, как сотрудники ФСИН избивают нескольких мужчин и заставляют бегать по коридору.