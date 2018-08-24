Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» получили новые доказательства пыток осуждённых в Ярославле
Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» получили новые доказательства систематически пыток осуждённых в исправительной колонии № 1 в Ярославле. В различные СМИ переданы видеозаписи издевательств над заключёнными. На одной из записей видно, как сотрудники ФСИН избивают нескольких мужчин и заставляют бегать по коридору.
Комментарии3
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platonnekafrin 24 августа 2018 | 08:41
Ну что здесь скажешь, только процитировать великих остается: "Правозащитники очень мешают нашему правосудию".
nns33 24 августа 2018 | 08:57
platonnekafrin: В бесчеловечной системе ФСИН считают,что лишение свободы,вынесенное судом,мера недостаточная,излишне мягкая. В застенках этой закрытой системы судилище продолжается. Выносят приговоры по своему разумению.
cromwel 24 августа 2018 | 08:59
Просто твари и садисты. А наверно каждый из них имеет благодарности и поощрения, премии за честную службу