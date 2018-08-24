Представители крупного бизнеса должны сегодня встретиться с помощником президента Андреем Белоусовым

Речь идёт о владельцах и руководителях компаний, которых он включил в список потенциальных доноров ради выполнения нового майского указа президента. Встреча пройдёт в здании Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин ещё не выработал позицию об изъятии части доходов у крупных компаний.

Против изъятия сверхдоходов у металлургических и химических предприятий выступили профильные ведомства, в частности, Минэкономразвития.