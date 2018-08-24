Представители крупного бизнеса должны сегодня встретиться с помощником президента Андреем Белоусовым
Речь идёт о владельцах и руководителях компаний, которых он включил в список потенциальных доноров ради выполнения нового майского указа президента. Встреча пройдёт в здании Российского Союза промышленников и предпринимателей.
Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин ещё не выработал позицию об изъятии части доходов у крупных компаний.
Против изъятия сверхдоходов у металлургических и химических предприятий выступили профильные ведомства, в частности, Минэкономразвития.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zolingen 24 августа 2018 | 08:37
Представители крупного бизнеса должны сегодня встретиться с помощником президента Андреем Белоусовым
И отправить его со «спортивной» травмой к медведеву.
ivar1964 24 августа 2018 | 08:42
"Скреплять" будет. Платить будут все!
omichka 24 августа 2018 | 08:45
ivar1964:
Нет, конечно. Вряд ли будут платить те, кто получает компенсацию за санкции.
ivar1964 24 августа 2018 | 08:47
omichka: Они не "все". Они избранные. Все - это Вы и "прочая, и прочая, и прочая".
s011ma 24 августа 2018 | 08:51
Сумки с "колбасой" с собой берут?
cromwel 24 августа 2018 | 08:57
В результате платить за все будут опять простые люди.
gregor 24 августа 2018 | 09:05
Представители крупного бизнеса должны сегодня встретиться с помощником президента Андреем Белоусовым
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Завещание ,надеюсь ,они уже написали ....,на всякий случай .
А случай в России всегда внезапен ,но предсказуем всегда .
sasass 24 августа 2018 | 09:11
Если даже разденут акул финансовых , то все равно не в пользу народа разденут..