Санкции США против России по делу Скрипалей вступят в силу 27 августа, после того, как будут официально опубликованы в Федеральном Регистре. Такие уточнения дали агентству РИА «Новости» в Госдепартаменте. Ранее предполагалось, что первый пакет санкций начнёт действовать уже с этой среды.