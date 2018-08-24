Санкции США против России по делу Скрипалей вступят в силу 27 августа
Санкции США против России по делу Скрипалей вступят в силу 27 августа, после того, как будут официально опубликованы в Федеральном Регистре. Такие уточнения дали агентству РИА «Новости» в Госдепартаменте. Ранее предполагалось, что первый пакет санкций начнёт действовать уже с этой среды.
Комментарии8
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glotov 24 августа 2018 | 08:35
Санкции против РФ, ясно дело, будут ужесточатся под разными надуманными предлогами. Интересно, какие санкции против Германии введут, и будет ли Британия в них участвовать.
ostapbey 24 августа 2018 | 08:42
glotov: а ну ка надумай еще пару надуманных предлогов.
Этим ты принесешь офигенную помощь России. По каждому случаю экспонентой!!
Даже..
compare 24 августа 2018 | 08:54
glotov: а Германия-то вам зачем? чисто по-нашенски,порадоваться чужим несчастьям? что же,"скрепозадно" сие и отрадно,все идеть по=мылу...
ostapbey 24 августа 2018 | 08:40
Наклонная падения России приобрела необратимый угол.
Под плинтус.
К тараканам баже..
venezianez49 24 августа 2018 | 08:44
А мы так надеялись, ждали в среду.
Какое разочарование !
Ждать ещё три дня ??!!
Всё-таки спасибо Эху, что оно так заботится о тех, кто ждёт-не дождётся.
Хотя было бы ещё прекраснее, если бы редакция известила своих фанатов - когда, наконец, закончится расследование "дела Скрипалей", за которое нас уже примерно наказывают.
krysodav2 24 августа 2018 | 09:01
А как радуются наши депутаты, ведь санкции нам только на пользу, рассматривается ответка.
sanruso 24 августа 2018 | 09:13
Эй вы там, на Западе! Немедленно отмените эти очень полезные для нас санкции!
ulagai 24 августа 2018 | 09:22
Теперь доллар-с точно будет 70.Но это нам на пользу,полезнее только по сто.