Легойда: Организаторы форума в Новосибирске, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе, переусердствовали

Организаторы форума в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе здания, переусердствовали. Так считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Владимир Легойда. Он сказал Интерфаксу «пошли дурака молиться, он и лоб расшибёт». Легойда отметил, что в таком случае нужно накрывать статуи в музеях.

Кстати, один из членов делегации, посетившей мероприятие в Новосибирском вузе, настоятель Покровского храма Александр Матрук поддержал решение завесить статуи. Он заявил, что «ничего не должно смущать человека».