Легойда: Организаторы форума в Новосибирске, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе, переусердствовали
Организаторы форума в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна, решившие завесить тканью обнажённые статуи в фойе здания, переусердствовали. Так считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Владимир Легойда. Он сказал Интерфаксу «пошли дурака молиться, он и лоб расшибёт». Легойда отметил, что в таком случае нужно накрывать статуи в музеях.
Кстати, один из членов делегации, посетившей мероприятие в Новосибирском вузе, настоятель Покровского храма Александр Матрук поддержал решение завесить статуи. Он заявил, что «ничего не должно смущать человека».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sneer1 24 августа 2018 | 08:27
Два момента. Плохих момента. Первый - ИМХО - нехрен попам делать в ВУЗах, кроме специализированных. Ну вот нехрен, - и все. То, что они там встречаются, - это очень и очень плохо. Второй - то, что все с нетерпением ждут комментариев этого сословия, а потом - бурно обсуждают, - тоже очень и очень плохо.
korikov 24 августа 2018 | 08:51
sneer1:
Упоротые либералы хотят христианской церкви запретить всё, обнести храмы колючей проволокой и присечь любое влияние христианства на неокрепшие умы "свободолюбивых". Свободно вещать можно только свидетелями Иеговы и сатанистам. Так выглядет свобода вероисповедания в умах так называемых русских либералов.
kasperyan 24 августа 2018 | 08:40
«ничего не должно смущать человека».
Именно с формулировкой скопцы себе члены отрезали. Чтобы не смущало.
Осознать, что проблема в голове, а не в половых органах, им не дано.
korikov 24 августа 2018 | 09:01
kasperyan: Христианам не стоит посещать места, где их может что-то смутить или совратить. Но это не значит, что всякого рода извращенцам, маньяка, эксгибиционистам, садомазохистам, гомосексуалистам и другим представителям мира пороков и грязи можно лезть в жизнь нормальных людей со своими правилами.
sparky 24 августа 2018 | 08:46
Спасали статуи от попов. Знали, кто придет.
klink 24 августа 2018 | 08:58
Дурацкая заметка, не объясняющая содержание форума.
ufalo 24 августа 2018 | 09:00
Средневековье.