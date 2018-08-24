Небензя: Исламские радикалы ищут новые источники финансирования, они уже активно вкладывают в туристический бизнес
Исламские радикалы ищут новые источники финансирования, они уже активно вкладывают в туристический бизнес, сельское хозяйство и занимаются спекуляциями на фондовых биржах. Об этом на заседании Совета ООН заявил представитель России Василий Небензя. По его словам, запрещённая во многих странах, в том числе, в России, группировка «Исламское государство», по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, которые действуют под прикрытием благотворительных фондов, религиозных организаций и различных неправительственных структур.
Комментарии9
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ss2020 24 августа 2018 | 08:18
ИЧКЕРИЯ - НОВАЯ ШВЕЙЦАРИЯ... точно вкладываются!))
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 08:19
" Исламские радикалы ищут новые источники финансирования, они уже активно вкладывают в туристический бизнес, сельское хозяйство и занимаются спекуляциями на фондовых биржах "
поэтому небеньзи предлагают закрыть в РФ туристический бизнес, прекратить сельское хозяйство и запретить фондовые биржи
#такЪпабидимЪ!
jurmak 24 августа 2018 | 08:51
archibald_dandy_esquire: все в крым
vilingrad 24 августа 2018 | 08:23
Бубензя- достойный распорядитель арены в шапито "Российская федерация"
uriyurievich 24 августа 2018 | 08:24
Например, в Крым...
sara_kerrigan 24 августа 2018 | 08:27
Правильно. Всех, кто вложился в с/х и туризм, под белы рученьки выводить. Только нефть и газ - вот бизнес истинных "поцреотов"
sborisych 24 августа 2018 | 08:28
Большого умищща этот, как бишь его- небензДя(?)- однако...
zolingen 24 августа 2018 | 08:39
Это та самая небензя?
cromwel 24 августа 2018 | 09:02
Вся власть состоит из таких недалеких "небензей"