Небензя: Исламские радикалы ищут новые источники финансирования, они уже активно вкладывают в туристический бизнес

Исламские радикалы ищут новые источники финансирования, они уже активно вкладывают в туристический бизнес, сельское хозяйство и занимаются спекуляциями на фондовых биржах. Об этом на заседании Совета ООН заявил представитель России Василий Небензя. По его словам, запрещённая во многих странах, в том числе, в России, группировка «Исламское государство», по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, которые действуют под прикрытием благотворительных фондов, религиозных организаций и различных неправительственных структур.