Центральный банк отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка из Читы
Утверждается, что данное кредитное учреждение проводило слишком рискованную финансовую политику. Из-за этого образовался значительный объём активов низкого качества.
Центрально-Европейский банк является участником системы страхования вкладов.
Комментарии2
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goga_s 24 августа 2018 | 08:28
... проводило слишком рискованную .. политику....
... проводило слишком рискованную .. политику....
... проводило слишком рискованную .. политику....
sparky 24 августа 2018 | 09:02
Центрально-Европейский - веселое было название для Читы, стёбное.