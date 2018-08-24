Сквер имени Бориса Немцова откроют сегодня в Вильнюсе
В официальной церемонии примут участие родные, друзья убитого политика и власти Литвы. В честь Бориса Немцова назван сквер перед российским посольством. Решение принял совет самоуправления Вильнюса. Сделано это в знак уважения не только к конкретному человеку, который стал символом современного демократического движения и сопротивления, но и в качестве благодарности всем демократам России и жителям Москвы, кто 13 января 1991 года вышел на улицы поддержать Литву. Об этом сказал мэр Вильнюса. В сквере есть роща и пруд, растут березы, а вскоре появятся именные скамейки. Как рассказала в интервью «Эху Москвы» дочь убитого политика Жанна Немцова, очень важно, что на открытие сквера приедет делегация движения «Солидарность», в том числе Надежда Митюшкина – лауреат премии имени Бориса Немцова, которая многое делает для сохранения мемориала политика на Большом Москворецком мосту. В официальной церемонии примет участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. В феврале именем Бориса Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.
Комментарии8
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banyi3 24 августа 2018 | 08:08
Догадываюсь, чем этот сквер славен будет и войдёт в историю ))
tttyyy 24 августа 2018 | 08:11
banyi3: хорошо, если только возле скверика всякие Дурицкие там будут ошиваться, а если по примеру Катькиного садика в Питере и всякие радужные.
dmast79 24 августа 2018 | 08:08
Что ж, открытые враги России (США, и эти вот любители маршей СС) - открыто признают в немцове своего.
vinsentvangog2 24 августа 2018 | 08:10
БОРИС НЕМЦОВ БЫЛ СМЕЛЫМ , ДОСТОЙНЫМ , КРАСИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ...
estamp 24 августа 2018 | 08:18
примут участие родные, друзья убитого политика и власти Литвы
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Дурицкая приедет?
sg98 24 августа 2018 | 08:18
Любил покойничек в этом фашистком недогосударстве во всяких русофобских шабашах учавствовать.. Небось литовцы его и заказали. Не любят они евреев. Когда немцы разрешили, они своих мегом жестоко извели..А теперь, пидары, визжат "Дайте нам за оккупацию СССР гроши! Сил не было ходить на эти их заводы и в школы. Как хорошо было при освободителях немцах маршировать во славу Гитлера да евреев убивать!! "
doberman83 24 августа 2018 | 08:58
Вильнюс? Это польский Вильно?
dmast79 24 августа 2018 | 09:08
doberman83: И Имперская ВильнА!