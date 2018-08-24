Вашингтон планирует в ближайший понедельник ввести в отношении России санкции, связанные с делом Скрипалей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Ранее ожидалось, что санкции начнут действовать 22 августа. США считают Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери в Великобритании. Новые санкции, в частности, предполагают запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.
Комментарии3
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putin2018 24 августа 2018 | 08:07
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 24 августа 2018 | 08:11
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
eternity88 24 августа 2018 | 09:33
Наступил пятый год санкций в отношении одиозных представителей путинской хунты, санкций, которые поначалу были вообще уморительно смешными, вплоть до ракетно-хохотальных слоганов на дешевых футболках, на короткое время ставших популярными среди клинических патриотов, а для самих попавших под санкции, по их собственным словам, ещё и почётными и даже полезными для России. В ответ хунта тогда ещё «поставила на колени» практически все передовое мировое сельское хозяйство, которое к досаде хунты этого почему-то не заметило, а польские и французские садоводы вопреки неумолимой кремлевской логике не бросились свергать свои правительства с вилами наперевес. Вместо всей этой бесчисленной пользы для России и ее граждан начало по непонятным для хунты и преданных ей клинических патриотов падать качество товаров, оставшихся на рынке, россияне начали вместо сыра из молока кушать то, из чего в других странах делают мыло и шампуни, цвет и качество мяса и мясопродуктов стали все больше напоминать о не самых благополучных советских временах, при этом цены на все выросли в разы, а «патриотические» мантры про то, что все равно лучше жить в бедной, но независимой России, чем «оказаться в рабстве у Запада как какая-нибудь Чехия», опять же по недоступным пониманию «лучших людей России» причинам не действовали. Самые нестойкие типа Оннамнедимона Анатольевича Медведева стали даже как-то пораженчески попискивать, что это, мол, уже какое-то «объявление войны», впереди маячило отключение крупнейших банков России от доллара, а не самого большого в мире пиписа главаря кремлёвской хунты хватало только на то, чтобы воинственно размахивать им перед носом поднадзорного народонаселения, грозно утверждая, что это и есть та самая «неуловимая и никаким ПВО неостановимая грозная ракета эпическая», а если кто не согласен, то это экстремизм и разглашение военной тайны. Народонаселение замерло в мыслях о том, что ещё его научат кушать вместо сыра, если и пальмовое масло покупать будет не на что...