Совещание главы Минфина Антона Силуанова с представителями крупного бизнеса состоится сегодня
В нем также примет участие помощник президента по экономике Андрей Белоусов, ранее предложивший изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических и химических компаний. С представителями бизнеса хотят поговорить о том, как без повышения налоговой нагрузки сделать так, чтобы прибыль, полученная компаниями благодаря падению курса рубля, осталась в российской экономике, то есть была направлена на инвестиции, развитие и создание рабочих мест. Так предстоящее совещание бизнеса с главой Минфина Антоном Силуановым ранее охарактеризовал его представитель. Отмечу, что компании помощник президента Андрей Белоусов позвал на эту встречу еще до того, как правительство представило свое отрицательное заключение по его инициативе об изъятии сверхдоходов. Тогда чиновник предложил бизнесу высказать свои аргументы против его идеи. Поэтому пока неизвестно, в каком именно ключе пойдет обсуждение сейчас, когда Минфин озвучил свою позицию. Напомню, что там введение так называемого налога на сверхдоходы назвали нецелесообразным. Ранее Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил прекратить дискуссию об изъятии сверхприбыли у бизнеса.
Комментарии7
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olegleon 24 августа 2018 | 08:10
"Тогда чиновник предложил бизнесу высказать свои аргументы против его идеи"
это равносильно тому, что вор спросит жертву "а почему вы против того, что я вас ограблю?".
или информация передана не точно, или чиновник совсем неадекватный
ss2020 24 августа 2018 | 08:11
Представители крупного бизнеса: антуан, расскажи нам что-нибудь о величии... и закусить...!)))
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 08:16
ss2020:
" Совещание главы Минфина Антона Силуанова с представителями крупного бизнеса состоится сегодня "
представители росжижи, газпрём и бр.ротенбергов могут быть свободны, а остальных я "попрошу" остаться - сдавайте сверхдоходы - ОПГ нужны деньги замутить пару-тройку маленьких победоносных войнушек, чтобы отжать алмазы в африках, нефтезаводики в сириях, не дать вести нефтегазопроводы и прочее - ничего личного
sempai 24 августа 2018 | 08:14
А господин Медведев уже крупным бизнесом не интересуется...У него в голове лишь " спорт " ...или " спирт "....И не ясно он получил травму от спорта...или от спирта...
sborisych 24 августа 2018 | 08:41
sempai:
Вы не в курсе, эта его спортивная травма, часом, не душевная?
chapter_2 24 августа 2018 | 08:23
Понятие "извлечение сверхдоходов" мало чем отличается от понятия "оскорбление чувств". Оно такое же субъективное, оценочное и эмоциональное.
sborisych 24 августа 2018 | 08:39
chapter_2:
Несомненно. "Сверхдоходы"- это просто прибыль.. Или успешность бизнеса. Правда следует отметить, что в этой стране основным правилом успешности бизнеса является сервильность, и близость к власти и "административно- финансовым" ресурсам.