" Совещание главы Минфина Антона Силуанова с представителями крупного бизнеса состоится сегодня "

В нем также примет участие помощник президента по экономике Андрей Белоусов, ранее предложивший изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических и химических компаний. С представителями бизнеса хотят поговорить о том, как без повышения налоговой нагрузки сделать так, чтобы прибыль, полученная компаниями благодаря падению курса рубля, осталась в российской экономике, то есть была направлена на инвестиции, развитие и создание рабочих мест. Так предстоящее совещание бизнеса с главой Минфина Антоном Силуановым ранее охарактеризовал его представитель. Отмечу, что компании помощник президента Андрей Белоусов позвал на эту встречу еще до того, как правительство представило свое отрицательное заключение по его инициативе об изъятии сверхдоходов. Тогда чиновник предложил бизнесу высказать свои аргументы против его идеи. Поэтому пока неизвестно, в каком именно ключе пойдет обсуждение сейчас, когда Минфин озвучил свою позицию. Напомню, что там введение так называемого налога на сверхдоходы назвали нецелесообразным. Ранее Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил прекратить дискуссию об изъятии сверхприбыли у бизнеса.