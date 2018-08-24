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08:00, 24 августа 2018

Мужчина, напавший накануне в Москве на полицейских, по предварительным данным, не был связан с экстремистами

В момент нападения на силовиков в Сивцевом Вражке мужчина был в неадекватном состоянии, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, преступление не выглядит заранее спланированным. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, по тротуару идут двое полицейских и вдруг начинают прятаться за припаркованной машиной. В кадре появляется молодой мужчина, который идет на них и стреляет из пистолета в вытянутой руке. Нападавший открыт и не пригибается. Видно, что полицейские в качестве предупреждения стреляют рядом с его ногами. Перестрелка длится секунд 30, затем нападавший резко падает. Пуля попала ему в голову, он вскоре скончался. По данным источника «Интерфакса», личность стрелявшего установлена. Это 30-летний Ренат Кунашев из Кабардино-Балкарии. Следствие рассматривает несколько версий нападения – попытка завладеть табельным оружием, хулиганство и неадекватное поведение под воздействием наркотиков. Сообщается, что нападавший работал в Петербурге в магазине одной из торговых сетей. Пистолет, из которого он стрелял, оказался травматическим.

Комментарии

11

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olegleon 24 августа 2018 | 08:08

самоубийство с помощью полиции.

patrikk_1 24 августа 2018 | 08:08

Следствие рассматривает несколько версий нападения – попытка завладеть табельным оружием, хулиганство и неадекватное поведение под воздействием наркотиков...

А может это самоубийство с помощью полицейских, типа как бывает в американском кино?

vilingrad 24 августа 2018 | 08:20

patrikk_1: самоубийство с помощью полицейских, типа как бывает в американском кино?"
Патрикк, чтобы прослыть дураком, надо хотя бы раз в день кукарекнуть фигню- лучше, совсем не по делу. У тебя получается:)

koltak76_ 24 августа 2018 | 08:31

olegleon: Настоящие экстремисты те, кто носят футболки с надписью Навальный.

sensei54 24 августа 2018 | 08:12

преступление не выглядит заранее спланированным.
...............................................................................................
Шедевр!

venmud 24 августа 2018 | 08:18

А взять живым, стреляя по ногам, могут только умелые и отважные персонажи многочисленных сериалов?

dmast79 24 августа 2018 | 08:32

venmud: Вот сам и бери живьём наркомана, который в тебя шмаляет. Всё правильно менты сделали, хотя в Америке нарика вальнули бы на второй-третьей секунде, когда он только вытащил ствол. Но хорошо хоть так, а то вышел бы через пару годиков или вообще, отделался бы тремя месяцами в дурке, и опять за старое (глядишь, уже с боевым стволом).

kruzalova 24 августа 2018 | 08:48

venmud: если нужно и хотят - то могут

vilingrad 24 августа 2018 | 08:18

Так его бахнули, кто теперь узнает. Может не он, может не напал, может, на него напали, а может, и ненужный свидетель. Русское правосудие- концы в воду, чтобы не пел...

dmast79 24 августа 2018 | 08:35

vilingrad: Вообще-то, в сети есть видео этого происшествия, и из него даже нерусским должно быть понятно что и к чему.

zolingen 24 августа 2018 | 08:49

dmast79: посмотрел, профессионализм зашкаливает.

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