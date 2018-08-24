Мужчина, напавший накануне в Москве на полицейских, по предварительным данным, не был связан с экстремистами

В момент нападения на силовиков в Сивцевом Вражке мужчина был в неадекватном состоянии, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, преступление не выглядит заранее спланированным. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, по тротуару идут двое полицейских и вдруг начинают прятаться за припаркованной машиной. В кадре появляется молодой мужчина, который идет на них и стреляет из пистолета в вытянутой руке. Нападавший открыт и не пригибается. Видно, что полицейские в качестве предупреждения стреляют рядом с его ногами. Перестрелка длится секунд 30, затем нападавший резко падает. Пуля попала ему в голову, он вскоре скончался. По данным источника «Интерфакса», личность стрелявшего установлена. Это 30-летний Ренат Кунашев из Кабардино-Балкарии. Следствие рассматривает несколько версий нападения – попытка завладеть табельным оружием, хулиганство и неадекватное поведение под воздействием наркотиков. Сообщается, что нападавший работал в Петербурге в магазине одной из торговых сетей. Пистолет, из которого он стрелял, оказался травматическим.