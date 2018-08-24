Цена нефти марки Brent превысила $75 за баррель впервые с 31 июля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в
октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $75 за баррель,
свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки $75 за баррель 31 июля 2018 года, сообщает ТАСС.
На этом фоне российская валюта практически не изменилась к доллару и евро. В частности, курс доллара подрос на 0,23% и составил 68,19 руб., а курс евро составляет 78,74 руб.
Комментарии2
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pilot_ii 24 августа 2018 | 07:58
Но доллар и евро упорно растут. Так мы кормим сечина миллера и дерипаску.
ss2020 24 августа 2018 | 07:59
ну вот...можно димульке-айфону и дисконтик для росгвардии на лучок, капусту и картошечку подкинуть!)))