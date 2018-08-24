Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки $75 за баррель 31 июля 2018 года, сообщает ТАСС.

На этом фоне российская валюта практически не изменилась к доллару и евро. В частности, курс доллара подрос на 0,23% и составил 68,19 руб., а курс евро составляет 78,74 руб.