Русал больше не будет финансировать сочинский этап «Формулы-1»

Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель компании Олега Дерипаски. Он уточнил, что срок действия спонсорского контракта истёк и соглашение решили не продлевать. Причины ни одна из сторон не поясняет. Издание не исключает, что отказ от финансирования связан с последствиями санкций в отношении Русала.