Русал больше не будет финансировать сочинский этап «Формулы-1»
Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель компании Олега Дерипаски. Он уточнил, что срок действия спонсорского контракта истёк и соглашение решили не продлевать. Причины ни одна из сторон не поясняет. Издание не исключает, что отказ от финансирования связан с последствиями санкций в отношении Русала.
Комментарии3
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ss2020 24 августа 2018 | 07:53
А что такое...!???)))
ansh 24 августа 2018 | 08:00
Выдохлась клептократия.
И начальник не пришлет доктора...
ivar1964 24 августа 2018 | 08:04
Это асимметричный ответ на санкции США. Пусть мучается Госдеп!