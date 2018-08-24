Вашингтон планирует в ближайший понедельник ввести в отношении России санкции, связанные с делом Скрипалей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Ранее ожидалось, что санкции начнут действовать 22 августа. США считают Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери в Великобритании. Новые санкции, в частности, предполагают запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 24 августа 2018 | 07:51
И чё? Пойду наверное в выходные ежей ловить и солить , и лебеду собирать )))
kamen_12 24 августа 2018 | 07:56
banyi3: Работать не пробывал? Жесть какая-то. Капусты дать?
banyi3 24 августа 2018 | 08:00
kamen_12: Я иронизирую, дурашка )
kamen_12 24 августа 2018 | 08:01
banyi3: Пиши тогда в скобках, мол ирония, умняшка.
putin2018 24 августа 2018 | 07:52
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
petrovich_spb 24 августа 2018 | 07:52
22-го или 27-го, без разницы. Главное — неотвратимо.
estamp 24 августа 2018 | 07:56
petrovich_spb: 22-го или 27-го, без разницы.
---
Ну как без разницы? Водка-то уже выпита, баяны порваны... сплошные издержки.
estamp 24 августа 2018 | 07:54
Вашингтон планирует в ближайший понедельник ввести в отношении России санкции,
---
Вот же ж...!
А либералы еще 22го ждали. За неделю оливьешечку резать начали и водочку охлаждать