Илон Маск начал консультироваться с банком по поводу возможного выкупа акций компании Tesla

Американский бизнесмен обратился в Morgan Stanley, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

В начале августа Маск написал в Твиттере, что планирует сделать Tesla частной компанией и готов выкупить акции у инвесторов по цене 420 долларов.

На фоне этого заявления стоимость акций компании выросла на 11%, после чего стала снижаться. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку законности и правдивости заявлений бизнесмена. Инвесторы начали подавать в суд. По мнению истцов, Маск мошенническим путём решил спровоцировать рост стоимости акций в ущерб тем, кто зарабатывает на её падении.