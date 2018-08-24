Илон Маск начал консультироваться с банком по поводу возможного выкупа акций компании Tesla
Американский бизнесмен обратился в Morgan Stanley, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
В начале августа Маск написал в Твиттере, что планирует сделать Tesla частной компанией и готов выкупить акции у инвесторов по цене 420 долларов.
На фоне этого заявления стоимость акций компании выросла на 11%, после чего стала снижаться. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку законности и правдивости заявлений бизнесмена. Инвесторы начали подавать в суд. По мнению истцов, Маск мошенническим путём решил спровоцировать рост стоимости акций в ущерб тем, кто зарабатывает на её падении.
Комментарии8
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banyi3 24 августа 2018 | 07:40
Пузырь Маска лопнул, а батут Рогозина, пока скрипит , но работает ))) Так хомяки?
banyi3 24 августа 2018 | 07:42
А машина Маска уже в Альфа-Центавре? ))
m_doc 24 августа 2018 | 07:43
В начале августа Маск написал в Твиттере, что планирует сделать Tesla частной компанией
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А сейчас компания государственная?
Эховцы, таки что у вас вместо мозгов... Вопрос риторический.
banyi3 24 августа 2018 | 07:47
m_doc: Наш Мавроди покруче был )
venmud 24 августа 2018 | 07:49
m_doc: "таки что у вас вместо мозгов"
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Вопрос к "знатоку": Зачем частная компания выкупает свои акции?
m_doc 24 августа 2018 | 07:52
venmud: Не компания, а один из акционеров. Я доступно излагаю?
venmud 24 августа 2018 | 08:13
m_doc: "Не компания, а один из акционеров."
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Илон Маск - владелец и руководитель компаний Tesla и SpaceX. Бестолково одну глупость пытаться прикрывать другой. Ошибки в информации "Эхо" нет.
venmud 24 августа 2018 | 07:46
Илон, срочно выкупайте концерн "Калашников", получивший ассигнования на лучший в мире электромобиль.