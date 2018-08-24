В США вынесли приговор по делу о передаче журналистам секретного отчёта о вмешательстве России в американские выборы
Бывшая сотрудница компании-подрядчика Агентства национальной безопасности Реалити Виннер приговорена к пяти годам тюрьмы. Это самый жёсткий в истории США приговор за преступление, связанное с передачей закрытой информации в СМИ, отмечает BBC.
Расследование в отношении Виннер началось летом прошлого года после публикации секретного документа изданием «Интерсепт». Обвиняемая сотрудничала со следствием. Ей грозило до 10 лет тюрьмы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 24 августа 2018 | 07:50
Интересно, а если у нас начать сажать за вмешательство в наши выборы, но в интересах США - сколько процентов "прозападной оппозиции" останется на свободе? Целое число наберётся, или будет ноль целых и десятые/сотые доли (пограшность)? ) За походы в посольство сколько лет давать? А за поездки в Вильнюс на слёт русофобов?