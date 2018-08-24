В США вынесли приговор по делу о передаче журналистам секретного отчёта о вмешательстве России в американские выборы

Бывшая сотрудница компании-подрядчика Агентства национальной безопасности Реалити Виннер приговорена к пяти годам тюрьмы. Это самый жёсткий в истории США приговор за преступление, связанное с передачей закрытой информации в СМИ, отмечает BBC.

Расследование в отношении Виннер началось летом прошлого года после публикации секретного документа изданием «Интерсепт». Обвиняемая сотрудничала со следствием. Ей грозило до 10 лет тюрьмы.