Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, утверждает пресс-служба кабинета министров
Там подтвердили, что в график главы правительства пришлось вносить изменения, сообщает агентство ТАСС. Характер и степень тяжести травмы не уточняется.
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал издания «Проект» сообщил, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях, все они отменяются без объяснения причин.
Дмитрий Медведев уже пропадал на длительное время из поля зрения СМИ весной прошлого года. Тогда президент Владимир Путин сказал, что премьер заболел, а сам глава правительства это опроверг.
Комментарии16
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sandro_007 24 августа 2018 | 07:34
Не велика потеря.
patrikk_1 24 августа 2018 | 07:39
Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, утверждает пресс-служба кабинета министров...
Дмитрий Анатольевич Неймар.
sandro_007 24 августа 2018 | 07:41
patrikk_1:
Если бы СМИ не озвучили, никто бы и не заметил. Что есть, что нет. Пустое место.
arye_11 24 августа 2018 | 07:46
sandro_007:
Котик.
как бы тебе сказать...
Пустое место, не пустое, но вашим благосостоянием занимается и себя не забывает.
А какие результаты его "деятельности"...
Так нечего "пустое место" ставить на реальные должности.
patrikk_1 24 августа 2018 | 07:57
arye_11:
Да каким бы он ни был, тебе-то что с того? Чего ты свою репатрианскую жопу здесь рвёшь? Суетишься чего-то, пыхтишь, стараешься и чего? Дебил, мля.
ex_ex 24 августа 2018 | 08:09
patrikk_1: Козлик, никто не знает, откуда ты свои высеры строчишь. Может из какой-нибудь Марсели.
igorrrpadlowitchs 24 августа 2018 | 07:35
Пытался забраться на стул, да и упал! Ну какая это спортивная травма- это производственная!
kir_pich_101 24 августа 2018 | 07:35
Опять врут.
Картошку выкапывал на даче, спину потянул.
drtomsky 24 августа 2018 | 07:38
Один по свадьбам, другой с травмой спортивной, а в стране полный порядок.
gregor 24 августа 2018 | 07:39
Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, утверждает пресс-служба кабинета министров
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Я помню раньше ...это называлось абстинентным синдромом .
sparky 24 августа 2018 | 07:42
Неужели вслед за Рогозиным стрелял по македонски?
venmud 24 августа 2018 | 07:43
Не стреляйте в пианиста и не бейте премьера.
cromwel 24 августа 2018 | 07:44
Литрбол на поллитровой дистанции
vitaminoz 24 августа 2018 | 07:45
Ну, бухает человек...случается.
Это в меньшей степени удивительно, чем то, что такое чудо уже 10 лет находится у руля исполнительной власти
valian0822 24 августа 2018 | 07:45
Если травма головы, то это ерундовина...
ex_ex 24 августа 2018 | 08:12
Перетренировался, поди, вместе с вошдем. Потому что не надо гнаться за крутыми спортсмэнами. Надо знать свое место в турнирной таблице.