После нападения на полицейских в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство РИА Новости. По версии следствия, накануне вечером в переулке Сивцев Вражек мужчина стал стрелять по полицейским и ранил одного из них в ногу. Сотрудники МВД стали стрелять в ответ. С тяжёлым ранением нападавшего доставили в больницу. По данным источников информационных агентств, там мужчина скончался. По сведениям «Интерфакса», на полицейских напал 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев. Источники агентства говорят, что рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе попытка завладеть оружием, хулиганство и неадекватное поведение под воздействием наркотиков.