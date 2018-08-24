Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался со светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши

Это удалось установить в ходе экспертизы, пишет газета «Коммерсантъ». Прибор, в котором произошло короткое замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным. Пожар в кемеровском торговом центре произошёл в марте, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.