Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался со светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши
Это удалось установить в ходе экспертизы, пишет газета «Коммерсантъ». Прибор, в котором произошло короткое замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным. Пожар в кемеровском торговом центре произошёл в марте, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Комментарии5
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sergirusso 24 августа 2018 | 07:25
Надоели. А что было бы с того, что пожар начался по другой причине? Заполнение вакуума всякой фигней...
ss2020 24 августа 2018 | 07:31
Это удалось установить в ходе .....шизы!)))
dmast79 24 августа 2018 | 07:43
ss2020: Демшизы? демшиза не подвела и в тот скорбный день. "Сотни жертв", "самосвалы с трупами", " в моргах не хватает мест", 300 сгоревших заживо, и т. д. Как с вагнеровцами в Сирии, "аппетит" у нехристей пришёл во время "еды". Правда, и окунули неполживцев потом мордами смачно, но им что божья роса - единицы из них извинились потом...
omichka 24 августа 2018 | 07:48
dmast79:
Да куда им до вас...
dmast79 24 августа 2018 | 08:00
omichka: В смысле? Я на трагедиях капитала не делал. Фейки не запускал, на крови не пиарился... Просмотры и лайки не накручивал.