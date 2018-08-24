Мэр Назрани предостерёг жителей от участия в несогласованном митинге за возвращение прямых выборов главы республики
Алихан Тумгоев подчеркнул, что полиция готова пресечь несанкционированную акцию, намеченную на предстоящее воскресенье, передаёт агентство «Интерфакс». По словам градоначальника, организаторы претендовали на две площадки – на одной из них сейчас проходит сельскохозяйственная ярмарка, на другой идёт ремонт.
Комментарии2
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opiatnovyi63 24 августа 2018 | 07:32
Страшно когда прямые народные выборы!?
gregor 24 августа 2018 | 07:37
Мэр Назрани предостерёг жителей от участия в несогласованном митинге за возвращение прямых выборов главы республики
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Мэр прав ,и правы 86 % телевизионного электората , не достойны жители выбирать себе чиновника . Не доросли интеллектом ,рылом не вышли .
Только вор в Москве может решать ,кто будет главой ,а кто нет , а уж населению одобрямс и не рыпаться . Менталитет ,однако .
Ни дорог ,ни друзей ,потому ,как .