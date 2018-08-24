Мэр Назрани предостерёг жителей от участия в несогласованном митинге за возвращение прямых выборов главы республики

Алихан Тумгоев подчеркнул, что полиция готова пресечь несанкционированную акцию, намеченную на предстоящее воскресенье, передаёт агентство «Интерфакс». По словам градоначальника, организаторы претендовали на две площадки – на одной из них сейчас проходит сельскохозяйственная ярмарка, на другой идёт ремонт.