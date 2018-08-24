Так называемые интернет-тролли из России пытаются разжигать конфликты в американском обществе, считают учёные из США
По их мнению, с целью усилить разногласия, авторы публикаций одновременно поддерживают противоположные точки зрения по острым вопросам. К такому выводу пришли специалисты Университета Джорджа Вашингтона, изучив сообщения в Твиттере за и против прививок. В исследовательской группе убеждены, что публикации о вакцинации в сети микроблогов были частью масштабной кампании по сеянию раздора в американском обществе. Учёные считают, что прививки были только одной из тем, пишет газета The Guardian.
Комментарии11
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midnightblues 24 августа 2018 | 07:28
конечно
поэтому они хороши только в резервации
dmast79 24 августа 2018 | 07:45
midnightblues: Типа здешней? ))
glotov 24 августа 2018 | 07:32
Так отмените в Америке интернет - и всего делов!
lom2011 24 августа 2018 | 07:33
Вначале лубянские тролли откатали технологии социального раздора между россиянами, натравливая одних на других, а лишь затем отправились гадить по всему миру.
Гадят везде, во всех социальных сетях по всему свету, на разных языках, обряжаясь жителями тех государств, в которых гадят.
Путин, Пригожин, Бортников. К ним все вопросы.
dmast79 24 августа 2018 | 07:47
lom2011: Вот бы такую функцию на Эхе в комментах замутить - отображать страну откуда кто пишет. Думаю, в некоторых темах больше половины комментаторов будут с Украины, США, Израиля... Неужто вы думаете, что по вашей писанине не видно,кто вы и откуда вы? ))
sg98 24 августа 2018 | 07:36
Тут один дебил с листиком кленовцым тоже пытается разжигать. Может санкции против Канады ввести? А чего? Правила одни для всяех, до, гомячки? Или как обычно заокеанские лживые ублюдки считают себя выше всех, лицемеры гребаные. Мало ли кто решил поразвлечься и пошутить в их вонючих соцсетях. При чем здесь вся Россия? И где гарантия, что они сами не пишут всякую куйню, чтобы Россию обвинить? Как сцаконаглы со Скрипалями..
estamp 24 августа 2018 | 07:44
По их мнению, с целью усилить разногласия, авторы публикаций одновременно поддерживают противоположные точки зрения по острым вопросам.
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Так называемые американские ученые абсолютно правы. В подлинно демократическом обществе нет и не может быть разных точек зрения, кроме одной, единственно верной.
Это что же? Сейчас американцам внушить что можно по разному смотреть на прививки... а там и... о ужас!
gregor 24 августа 2018 | 07:46
Так называемые интернет-тролли из России пытаются разжигать конфликты в американском обществе, считают учёные из США
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Российский телевизор ненависти и так называемые интернет-тролли , довели уже Россию , до морального цугундера . 86 % телевизионного электората , ведут себя ,как полные зомби ..... .Что телевизор им сказал ,то и одобрямс .
Теперь с песней ;-" Хотят ли русские войны " .... интернет-тролли из России пытаются разжигать конфликты в американском обществе .
Потому ,как менталитет лазить по чужим огородам и гадить .
Кстати с одобрения большинства одобрямс .
Менталитет ,однако .
dmast79 24 августа 2018 | 07:55
gregor: Извините конечно, но вы сами как то не по русски мыслите. Тоже иностранец?
gregor 24 августа 2018 | 07:57
dmast79:
Я не дурень , но и не иностранец . Надеюсь и вы ,как русский, это поймёте .
dmast79 24 августа 2018 | 08:06
gregor: Тогда зачем пишете дурь, если не дурень?
Это чей менталитет по "чужим огородам лазить"? Кто нашу "демократическую оппозицию" содержит? Гранты раздаёт? Демократию "продвигает" с помощью переворотов и войн? Может, я - "сурковская пропаганда"?