Так называемые интернет-тролли из России пытаются разжигать конфликты в американском обществе, считают учёные из США

По их мнению, с целью усилить разногласия, авторы публикаций одновременно поддерживают противоположные точки зрения по острым вопросам. К такому выводу пришли специалисты Университета Джорджа Вашингтона, изучив сообщения в Твиттере за и против прививок. В исследовательской группе убеждены, что публикации о вакцинации в сети микроблогов были частью масштабной кампании по сеянию раздора в американском обществе. Учёные считают, что прививки были только одной из тем, пишет газета The Guardian.