Банки и госкомпании РФ могут стать целью новых санкций США, если Москва будет вмешиваться в предстоящие выборы США
Об этом агентству Bloomberg рассказал сенатор Крис Ван Холлен, один из авторов соответствующего законопроекта. Он уточнил, что речь идёт о сдерживании. По мнению сенатора, если в России оценят ущерб от ограничений, то, возможно, не захотят вмешиваться в выборы в Конгресс, которые должны пройти осенью. Вскоре после заявления Ван Холлена о том, что санкции могут затронуть банки, на бирже началось резкое снижение стоимости акций Сбербанка. Об этом пишет РБК. Общее снижение с начала торгов достигло почти 5%.
Комментарии6
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ss2020 24 августа 2018 | 07:24
вова, это фиаско!) кооператив озеро - это террористическое государство в россии!)
venmud 24 августа 2018 | 07:58
ss2020: "вова, это фиаско!"
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Нас патриотов пиндосы голыми руками не возьмут.
"Он говорит, что нам хана.
Нет, нет, я еще малость побегаю" х/ф "Убойная сила. Мыс Доброй надежды"
banyi3 24 августа 2018 | 07:28
А узнают пиндосы , вмешивалась РФ в выборы - по результатам? Т.е если Трамп победит, то вмешивалась, если НЕ победит , то пыталась? ))))
ss2020 24 августа 2018 | 07:29
окурок, моль, задрота, сморчок ...теперь все обязательно будут вмешиваться в выборы в конгресс...желчь то надо куда-то девать!)))
needroid 24 августа 2018 | 07:32
-Крисс, и даже после этого Россия будет вмешиваться в американские выборы?
-Да, конечно. Только она ещё об этом не знает.
ss2020 24 августа 2018 | 07:48
вова застенчивый пуки - это хлюпик, слюнтяй, слабак, соплеед, размазня, мокрая курица, слизняк, сморчок, ничтожество, кисель, кисляй, баба, хиляк, мямля, рохля, тряпка... выбирай вата хироя!)))