Ангела Меркель продолжает трехдневный визит в страны кавказского региона – Грузию, Армению и Азербайджан

Сегодня на повестке дня стоит, кроме прочего, поездка к пограничной линии между Грузией и Южной Осетией.

Три кавказские страны входят в программу Евросоюза по «восточному партнерству». Видимо, поэтому визит Ангелы Меркель полон символических жестов. Накануне канцлер возложила венок к мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии. Сегодня она посетит границу с Южной Осетией и встретится с директором наблюдательной миссии Евросоюза, в которой участвуют 11 немецких солдат. В Ереване Меркель собирается посадить дерево в мемориальном комплексе, посвященном жертвам геноцида армян. В Баку канцлер ФРГ возложит венок на «Аллее мучеников».

На предварительном брифинге представитель правительства ФРГ подчеркнул, что Запад критически рассматривает военное присутствие России в Южной Осетии и Абхазии, отказываясь признавать эти регионы как самостоятельные государства. Германия приветствует соглашение об ассоциации Грузии и Евросоюза, а также «держит дверь для ее вступления в НАТО открытой», заявил спикер, однако этот вопрос не стоит на «оперативной повестке дня». Германская делегация также проведет переговоры о строительстве трубопроводов, через которые в Турцию и Евросоюз будет поступать газ из Каспийского региона.

Официальный Берлин поддерживает мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в регионе Южной Осетии и Абхазии в ходе «Женевской дискуссии по Закавказью». При этом подчеркивается, что краткосрочное решение проблемы не ожидается.