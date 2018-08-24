Мособлсуд предварительно рассмотрит иск депутата Чеховского городского совета Подмосковья Николая Дижура к Мособлдуме

Оспаривается статья регионального закона об обязательном прохождении муниципального фильтра при выдвижении кандидатуры на пост главы Подмосковья.

Суд затягивает рассмотрение дела по существу, чтобы провести его после выборов, сообщил «Эху Москвы» Николай Дижур. Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования — 9 сентября.