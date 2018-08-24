Обнародованы новые видеодоказательства пыток в ярославской колонии

Это записи, предположительно сделанные в конце 2016 года. Их передали «Новой газете» юристы фонда «Общественный вердикт». На этих кадрах заключённых избивают в коридоре колонии. Как отмечает «Новая газета», на видео фигурируют сотрудники, которые участвовали в пытках Евгения Макарова. После появления видеозаписи издевательств над этим заключённым в отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело, 11 человек были арестованы, одного отправили под домашний арест. Следом начались проверки действий сотрудников ФСИН в разных регионах. Новое видео показывает, что избиения были систематическими и о них знало тюремное начальство, — сказала в интервью «Эху Москвы» автор публикации в «Новой газете» Ольга Боброва. Ольга Боброва надеется, что после публикации второй видеозаписи, будут возбуждены новые уголовные дела.