В ФАС усмотрели нарушение закона в заявлении главы Российского топливного союза о вероятном росте цен на бензин

Ранее Евгений Аркуша направил письмо в администрацию президента России. В тексте говорится, что стоимость топлива может резко увеличится в следующем году из-за повышения акциза и НДС. Это, по словам руководителя Российского топливного союза, грозит убытками для автозаправок, передаёт РБК. В ФАС заявили, что Аркуша своими заявлениями нарушил закон и в ближайшее время ему может быть выдано предостережение, сообщает агентство ТАСС.