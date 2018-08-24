Банк России рассчитывает получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости». По данным издания, ЦБ хотел бы имел возможность блокировать несколько видов сайтов, прежде всего интернет-ресурсы, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение, а также сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Предполагается, что право блокировать получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина либо кто-то из её заместителей. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.
Комментарии4
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ostapbey 24 августа 2018 | 07:01
И кто у кого шапки стал воровать???
Тот, кто громче кричит " держи вора"??
Даже??
ostapbey 24 августа 2018 | 07:05
Загорелась шапка не голове у дамы со смешной фамилией. Правда характерной для русского народного "вокабуляра"..
Даже.
archibald_dandy_esquire 24 августа 2018 | 07:21
" Банк России рассчитывает получить право без суда блокировать сайты "
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почему-то нормальные люди не хотят получить право без суда блокировать сайты - они просто не ходят на те сайты, которые им не нравятся
chapter_2 24 августа 2018 | 07:35
С финансовым мошенничеством нужно бороться и о мошенниках сообщать в полицию.
Зачем Банку России полицейские функции?
Кстати. Инфляцию творит ЦБ. А разве инфляция не мошенничество?