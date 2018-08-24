В ЮАР, по некоторым данным, задержали российское судно с опасным грузом на борту
Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, сухогруз Lada перевозил взрывчатку и оружие. Судовладелец — компания «Траснфлот» сообщения об аресте судна не подтверждает, передаёт РИА Новости. В ситуации разбирается российское посольство в ЮАР.
Комментарии5
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zollendorf 24 августа 2018 | 06:55
Ошибка какая-то наверное.
Не могла русня заниматься такими темными делами.
Принцыпы морали и благородия не позволят им.
davi__koloradov 24 августа 2018 | 07:06
zollendorf:
Российская Духовность не позволила бы, да и Скрепы удержали бы.
igorrrpadlowitchs 24 августа 2018 | 06:57
Ну а что они надеялись найти в рашкинском судне! Прям, как дети!
ura_123 24 августа 2018 | 06:58
Этонемы,ихтамнет! МИД РФ
ss2020 24 августа 2018 | 07:21
есть подозрение... что Россия это террористическое государство!)))