В ЮАР, по некоторым данным, задержали российское судно с опасным грузом на борту

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, сухогруз Lada перевозил взрывчатку и оружие. Судовладелец — компания «Траснфлот» сообщения об аресте судна не подтверждает, передаёт РИА Новости. В ситуации разбирается российское посольство в ЮАР.