Об этом пишет газета The New York Post. Члены комиссии пришли к выводу, что Марк Дэвид Чэпмен может быть опасен для общества. Убийца участника группы The Beatles продолжит отбывать пожизненное наказание. В следующий раз он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в 2020 году.