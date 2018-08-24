Ограничения поставок сырья из Белоруссии угрожают пищевой промышленности
В письме говорится, что под запрет Россельхознадзора попали ключевые ингредиенты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Речь идёт о сухом обезжиренном молоке, деминерализованной сыворотке и других компонентах. Их нехватка, по мнению участников рынка, может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен, пишет газета «Коммерсантъ».
Комментарии3
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yralez 24 августа 2018 | 06:45
Значит, цель правительства РФ будет достигнута.
venmud 24 августа 2018 | 07:02
yralez: "Значит, цель правительства РФ будет достигнута."
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Дак,уже достигли. Две новости - плохая и хорошая.Еда кончилась, будем есть говно. Но говна будет много.
nf5096004 24 августа 2018 | 07:04
Молока не хватает, а они последние источники перекрывают. Сыры, творог, масло неизвестно из чего делают. Значит будет ещё больше химии и пальмового масла. А здоровье россиян правительство не волнует.