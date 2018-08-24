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05:05, 24 августа 2018

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался со светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши

Это удалось установить в ходе экспертизы, пишет газета «Коммерсант». Прибор, в котором произошло короткое замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным. Пожар в кемеровском торговом центре произошёл в марте, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Комментарии

3

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stalin_vsegda_zhiv 24 августа 2018 | 05:21

У них УЗО должно стоять и сразу отключать при попадании воды, ловить утечку, а у них даже автомат от КЗ не работает. Вот так бизнесмены ведут в капитализме свой бизнес. И эти люди еще смеются над Советской властью.

klukvik 24 августа 2018 | 06:12

сейчас Чубайс подсуетится и всех поголовно заставят ставить его нано-УЗО.

ss2020 24 августа 2018 | 06:08

Это удалось установить в ходе экспертизы...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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