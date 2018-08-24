Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, сообщила пресс-служба кабинета министров
Премьер Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Там подтвердили, что в график главы правительства пришлось вносить изменения, сообщает агентство ТАСС. Характер и степень тяжести травмы не уточняется.
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм издания «Проект» сообщил, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях, все они отменяются без объяснения причин.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
trekhgorny 24 августа 2018 | 05:28
У простых людей - травмы бытовые. У спортсменов и господ - спортивные. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья. ...
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 06:13
trekhgorny: Надо же, только Дождь и заметил отсутствие Димона!
vlad5522 24 августа 2018 | 05:31
с пу на татами совещание было?
y3emen1 24 августа 2018 | 05:32
а вот интересно,таких спортсменов наркологи лечат, или хирурги?
ss2020 24 августа 2018 | 05:48
9 дней...может на 40-й появится!)))
rampa 24 августа 2018 | 05:50
хватит издеваться над премьером, ему же еще до 63 лет работать придется. Вот он по совету Володина и занялся спортом.
yralez 24 августа 2018 | 05:50
Рожу намяли
.Будем надеяться отметить и 40-й день.
y3emen1 24 августа 2018 | 05:55
запой перед отставкой?
klukvik 24 августа 2018 | 06:08
забухал. за ним это водится