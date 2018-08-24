Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы, сообщила пресс-служба кабинета министров

Премьер Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Там подтвердили, что в график главы правительства пришлось вносить изменения, сообщает агентство ТАСС. Характер и степень тяжести травмы не уточняется.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на телеграм издания «Проект» сообщил, что премьер-министр уже 9 дней не появляется на запланированных мероприятиях, все они отменяются без объяснения причин.