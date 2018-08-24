Вашингтон планирует в ближайший понедельник ввести в отношении России санкции, связанные с делом Скрипалей
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Ранее ожидалось, что санкции начнут действовать 22 августа.
США считают Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери в Великобритании. Новые санкции, в частности, предполагают запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.
Комментарии6
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mercer57 24 августа 2018 | 05:12
а удавочка вокруг белой шейки Солнцеликого всё больше и больше затягивается... уже зеньки стали выпучиваться и рожа краснеть....)))
tvitov66 24 августа 2018 | 05:23
mercer57: хрен с этим Солнцеликим - чо будет с не побоюсь сказать рублём? Неужели опять подорожают продукты из сои, пальмового масла и мясокостной муки?
y3emen1 24 августа 2018 | 05:25
mercer57: да срать ему на экспорт-импорт, лишь бы его бабло не трогали
prade 24 августа 2018 | 05:16
Вот так и выясняется лживость заявлений кремлевских. До сих пор в Кремле говорили, что не они травили Скрипалей. Но как только у них потребовали допустить экспертов ООН к местам предполагаемого производства "Новичка" они разом замолчали. Ведь можно же было избежать этих санкций. Но нет, в Кремле только о себе и думают, а не о народе.
ss2020 24 августа 2018 | 05:52
вова и компания как кот на столе у ветеринара... кричит, возмущается, а результат всегда один!)))
ss2020 24 августа 2018 | 06:05
вот поставили с детства задроту в президенты, вот на каком уровне все комплексы проявились...ужас!)))