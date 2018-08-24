Вашингтон планирует в ближайший понедельник ввести в отношении России санкции, связанные с делом Скрипалей

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Ранее ожидалось, что санкции начнут действовать 22 августа.

США считают Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери в Великобритании. Новые санкции, в частности, предполагают запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.