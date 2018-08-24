Футболисты «Уфы» уступили шотландскому клубу «Рейнджерс» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча в Глазго завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч пройдёт в Уфе в следующий четверг.
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Встреча в Глазго завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч пройдёт в Уфе в следующий четверг.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
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