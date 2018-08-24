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04:05, 24 августа 2018

Ограничения поставок сырья из Белоруссии угрожают пищевой промышленности

Об этом Ассоциация европейского бизнеса предупредила правительство России. В письме говорится, что под запрет Россельхознадзора попали ключевые ингредиенты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Речь идёт о сухом обезжиренном молоке, деминерализованной сыворотке и других компонентах. Их нехватка, по мнению участников рынка, может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен, пишет газета «Коммерсант».

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